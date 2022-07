Francesco Totti: “Il destino era contro”. Ilary Blasi guarda avanti e alimenta il mistero

Il 24 luglio 2022 è andato in onda il documentario Mi chiamo Francesco Totti, in cui l’ex calciatore e Capitano della Roma si è confessato sulla sua storia d’amore con Ilary Blasi. Il divorzio della coppia più amata della Capitale ha “costretto” persino la televisione a rivedere il palinsesto: la Rai, infatti, avrebbe dovuto mostrare il documentario in autunno. Ilary, intanto, sta alimentando un piccolo mistero su Instagram, dalla “sua” Sabaudia.

Francesco Totti: la frase sulla storia d’amore con Ilary Blasi

Mi chiamo Francesco Totti, diretto da Alex Infascelli e vincitore di un David di Donatello, è un ritratto molto intimo e privato dell’ex Capitano. Non racconta solo la sua immensa carriera sul campo da calcio, ma anche la sua vita con l’ex moglie Ilary Blasi e i tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. I weekend insieme, le difficoltà nel vedersi, da Roma a Milano, la frase “Sei unica“, la maglietta indimenticabile.

Oggi Totti non si dà pace per quanto successo: voleva salvare la sua famiglia. Voleva mantenere il suo amore con Ilary. Voleva provarci, almeno stando alle dichiarazioni di fonti vicine all’ex calciatore. Oltre al documentario, sono state tante le interviste che nel tempo hanno permesso a Totti di parlare di Ilary. “Il destino era contro“, confidò una volta, e proprio a una delle amiche più intime della conduttrice: Silvia Toffanin.

Quando ancora non erano usciti insieme, quando ancora non si erano nemmeno scambiati il primo bacio, già Totti “bruciava” d’amore per Ilary, e temeva che non ci fosse modo di iniziare la frequentazione. Il destino poi ha avuto altri piani, ma alla fine li ha portati anche a dirsi addio, in modo brusco e quasi improvviso, nonostante le voci di crisi e i presunti tradimenti, poi confermati con le foto pubblicate da Chi.

Ilary Blasi guarda avanti: il mistero su Instagram

Dal documentario e dalle interviste che negli anni ha concesso Francesco Totti, abbiamo avuto modo di riflettere su alcuni dettagli, su alcune frasi che oggi leggiamo in modo diverso. Come quel “destino contrario”, una sorta di profezia in tempi non sospetti. Ma c’era un patto tra Ilary Blasi e l’ex marito: non farsi sorprendere dai fotografi con ex o nuove fiamme.

Ed è così che appaiono quei comunicati disgiunti – l’idea iniziale era di comunicare la separazione insieme. La conduttrice è a Sabaudia, cornice delle loro estati di coppia, dove erano conosciuti come “Il Re e la Regina di Roma”. Per la prima volta, è senza Francesco, e c’è stata grande attesa per l’arrivo di uno dei due. Ed è stata proprio Ilary a mostrarsi in spiaggia, facendo uno sgarbo a Totti.

Il brindisi senza Totti

La Blasi non è mai stata così social. Con l’obiettivo preciso di liberarsi dell’etichetta di donna ferita e tradita. Proprio a Sabaudia, su Instagram, ha condiviso degli scatti: un aperitivo, ma non è da sola. Ancor prima, anche la foto dei due cappuccini hanno destato la curiosità dei fan e dei giornali. Con chi è Ilary? Probabilmente degli amici. O magari la sorella, uno dei figli. In ogni caso, la conduttrice non vuole cedere alla narrazione della donna che si lascia andare. Vuole rinascere. Come è giusto che sia.