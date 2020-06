“Aurora Ramazzotti incinta”: Bianca Guaccero si dissocia e lascia il dubbio su Detto Fatto

editato in: da

Bianca Guaccero prende le distanze da quanto affermato ironicamente da Giampaolo Gambi sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti che renderebbe Michelle Hunziker nonna. Mentre si intensificano i rumors sulla sua conduzione di Detto Fatto per la prossima stagione televisiva. Ma procediamo con ordine.

Come è noto, proprio dal salotto di Detto Fatto Jonathan Kashanian aveva lanciato il gossip della quarta dolce attesa di Michelle Hunziker che però non ha trovato conferma. A distanza di giorni si ritorna sull’argomento, questa volta ci pensa però Gambi che presentando una nuova applicazione di Tik Tok, ha così commentato un video di Michelle e sua figlia Aurora Ramazzotti: “Oggi abbiamo una mamma che è anche nonna e una figlia che è anche mamma che ballano con noi”.

Gambi, insomma, sembrerebbe dare credito ai rumors di una gravidanza di Aurora che renderebbe quindi sua mamma Hunziker, nonna. A quel punto è intervenuta Bianca Guaccero per dissociarsi: “Scusa, Michelle Hunziker, io non c’entro nulla”. In effetti, ci aveva già pensato la Ramazzotti a smentire la dolce attesa con un divertente sondaggio su Instagram.

Se la bella Bianca si dissocia con fermezza dalla battuta del collega, lascia invece qualche dubbio sulla sua presenza il prossimo anno a Detto Fatto. Mentre altre conduttrice sono confermatissime, come Mara Venier a Domenica In, e altre sono già impegnate in nuovi progetti, come Caterina Balivo, ora al mare, che ha lasciato Vieni da Me, Bianca resta ancora nell’incertezza, o meglio non rivela troppo del suo futuro (nel video sopra trovi tutte le novità sul palinsesto Rai).

In un’intervista a Nuovo Tv ha infatti dichiarato: “Ho avuto anche altre proposte importanti sul versante delle serie tv. Se riuscissi a conciliare tutti gli impegni non mi dispiacerebbe tornare“. I fan della Guaccero quindi hanno ancora qualche speranza che torni su Rai 2 a tener loro compagnia. Intanto Detto Fatto prosegue fino al 3 luglio.

E mentre decide sulla sua carriera, Bianca su Instagram ribadisce di essere single: “Capiró di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre”.