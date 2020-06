“Michelle Hunziker incinta”: lei svela la verità a Striscia la Notizia

editato in: da

Michelle Hunziker è di nuovo incinta? La conduttrice svela la verità durante una puntata di Striscia la Notizia, rispondendo al gossip che circola da settimane. Come è noto Michelle è già mamma di Celeste e Sole, nate dall’amore per il marito Tomaso Trussardi, e di Aurora, frutto del suo legame con Eros Ramazzotti. Non ha mai nascosto però la volontà di diventare di nuovo mamma, magari di un bel maschietto. Per questo spesso si è parlato di una possibile gravidanza della showgirl, in particolare in questi giorni ha preso quota una indiscrezione diffusa da Jonathan.

L’ex gieffino nel corso di una puntata di Detto Fatto ha riferito a Bianca Guaccero di aver scoperto un dettaglio importante sulla vita privata della Hunziker: “Io non faccio mai queste cose in tv – ha detto -, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito, ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Il silenzio di Michelle, seguito alle dichiarazioni di Jonathan a Detto Fatto, aveva fatto ipotizzare nell’esistenza di una quarta gravidanza. Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia però la conduttrice ha deciso di mettere in chiaro la situazione. “Hai un segreto da nascondere?”, le ha chiesto Gerry Scotti, facendo riferimento proprio ai gossip riguardo l’arrivo di un altro figlio in casa Trussardi. “Non c’è niente da nascondere – ha chiarito la Hunziker -. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”.

Nessun quarto figlio in arrivo per Michelle dunque, che continua a concentrarsi sul lavoro, ma soprattutto sulle figlie. A 43 anni la conduttrice ha svelato di non desiderare una nuova gravidanza, ma di non voler programmare nulla. “Il quarto figlio? – aveva confessato qualche tempo fa a La Repubblica -. Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”.