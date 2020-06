Mara Venier trionfa a Domenica In. E suo marito su Instagram la riprende a tradimento con le stampelle

editato in: da

Mara Venier con un abito bianco scintillante, firmato Parosh, trionfa a Domenica In. Anche la penultima puntata è un successo e la sua trasmissione è la più vista della giornata, aggiudicandosi l’ennesimo record.

Zia Mara dunque non delude i fan, anzi tutto il contrario. Domenica In ottiene il 20 % di share, tendo incollati al piccolo schermo ben 2.295.000 spettatori, complici sicuramente le interviste a Milly Carlucci e a Stefano De Martino che è sotto le luci della ribalta per la crisi con Belen. La Venier commenta il suo dimagrimento: “Sei diventato troppo magro, amore di zia!” e poi lo stuzzica sull’amore, ma lui non si lascia intimidire e replica: “Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”.

Sarà questo clima frizzantino, sarà la grande professionalità e l’estrema capacità di intrattenere il pubblico, ma la Venier è proprio inarrestabile. Non a caso è confermatissima il prossimo anno, per la terza stagione di fila alla conduzione di Domenica In.

Il piede rotto – Mara se lo è fratturato lo scorso 31 maggio a seguito di una caduta – in diretta è presto dimenticato, così come tutore e stampelle, se non fosse per il solito video “a tradimento” che il marito della Venier ama farle per poi condividerlo sul suo profilo Instagram.

La scorsa settimana l’aveva ripresa sulla sedia a rotelle mentre si preparava ad uscire di casa per andare in Rai e lei non si era persa l’occasione di tirargli una frecciatina. Questa volta invece l’ha immortalata mentre all’uscita dell’ascensore scende faticosamente alcuni gradini con le stampelle. Arrivata in fondo Zia Mara sbotta: “Che palle”.

Mentre nel video si sente commentare: “Vedi Nicola, riprende Nicola”. E qualcuno replica sulla pagina Instagram di Carraro: ““Vedi Nicola. Riprende Nicola” 😂 ma sarà che all’ultima puntata ti tirerà una stampella?”. Mentre c’è chi lo rimprovera: “Sei sfacciato fratello!! AIUTALA”. E lui si giustifica: “sono già in 4 🙃”.

Ma c’è anche chi ci tiene a sottolineare che la forza di Mara Venier un po’ dipende anche dall’amore di Nicola: “Sto seguendo come sempre Domenica in e voglio ribadire la mia stima e ammirazione per la signora Mara che riesce a rendere tutto così familiare e piacevole!!! Ritengo che la serenità che trasmette sia anche merito della gran persona che le sta accanto ovvero lei signor Nicola. Siete una coppia speciale👏👏👏”.

In effetti, questa coppia speciale il prossimo settembre convolerà a nozze per la seconda volta in occasione del loro 20esimo anniversario. La cerimonia si svolgerà in Puglia e l’abito della sposa è affidato a Enzo Miccio.