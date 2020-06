Domenica In, la confessione della Venier a Milly Carlucci e le anticipazioni su Ballando

editato in: da

È tornata anche questo weekend un’inarrestabile Mara Venier, che ha ospitato in studio Milly Carlucci per una lunga intervista, in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera e della sua vita.

“Tu sei la regina della televisione, l’ho sempre detto che tu sei la più brava”, ha esordito la padrona di casa con la conduttrice, che ha ammesso di aver cominciato a fare questo mestiere per esorcizzare la sua timidezza: “La saggezza per me è aver fatto i conti con questo aspetto del mio carattere – ha confessato la Carlucci – del resto, non si cambia. Forse se non fossi stata timida avrei fatto l’architetto, avrei seguito la mia strada, invece ho voluto combattere il drago”.

Di tutta risposta la Venier ha fatto una confessione in diretta, svelando: “Ma se ti dicessi che io avrei voluto essere una suora, ci crederesti? Io sono una gran timida in realtà, come te”.

Insieme a “Zia Mara”, Milly Carlucci ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dall’esordio con Renzo Arbore fino al suo ultimo successo, Il Cantante Mascherato.

Milly ha confidato di essere finita a fare tv per caso: “Facevo l’università, insegnavo pattinaggio, non era assolutamente nei miei pensieri, né in quelli della mia famiglia”. La Carlucci infatti ha raccontato che i suoi genitori non presero bene la decisione di intraprendere questa professione: “Sono stati scettici per anni, perché erano convinti che non avrei costruito nulla. Del resto è un mestiere fatto di alti e bassi e giustamente mio padre voleva che facessi un lavoro più stabile”.

Una carriera costellata di grandissimi successi quella di Milly Carlucci, come il Pavarotti and Friends: la presentatrice ha descritto anche il rapporto con il grande artista, caratterizzato da un affetto immenso e stima reciproca. Come lui – che aveva sempre paura prima di ogni esibizione – anche Milly ha confessato di avere il batticuore prima di andare in scena: “Non sai mai se scatterà la magia. Poi però ti ritrovi sul palco col sorriso: è questo il motivo per cui si fa questo mestiere”.

Poi la Carlucci ha parlato della sua esperienza con Io resto a casa show, un programma trasmesso su Instagram e Youtube durante l’emergenza sanitaria, per tenere compagnia a tutti i suoi ammiratori, grazie al contributo degli amici di sempre.

Impossibile non parlare anche della vita privata: “Mio marito è un Angelo, di nome e di fatto: sempre pronto a sostenermi”. La Venier ha aggiunto: “Ogni volta che vi vedo penso che tuo marito è come il mio: tu l’hai trovato prima, io ho dovuto tribolare un po’ prima di incontrarlo”.

Il segreto di un’unione così forte? “Non c’è un segreto – ha affermato la Carlucci – l’importante è capirsi e parlarsi. Ovviamente non è sempre tutto rose e fiori, il Principe Azzurro il giorno dopo il matrimonio, è un essere umano come gli altri, con i suoi momenti no e i nervosismi. È necessario non perdere mai di vista quello che ci ha fatto innamorare dell’altro”.

Per finire, la conduttrice ha rivissuto con i filmati mandati in onda dalla Venier il grande successo delle sue ultime trasmissioni. Ha ribadito che Ballando con le stelle ripartirà a settembre, svelando anche che è già al lavoro per la nuova edizione de Il cantante mascherato: il programma tornerà in Rai a gennaio, dopo l’enorme successo che ha riscosso tra il pubblico.