Mara Venier mostra il piede fratturato su Instagram. E promette scintille a Domenica In

Mara Venier, confermatissima alla conduzione di Domenica In il prossimo anno, mostra su Instagram l’evoluzione della frattura al piede che si è procurata lo scorso 31 maggio per una brutta caduta.

La presentatrice condivide sul suo profilo Instagram la foto del piede gonfio e livido appoggiato su un cuscino e commenta: “Dopo tre settimane…..ancora così ……😱😱😱😱😱😱”. E poi rassicura il suo pubblico: “Ci vediamo domenica…..😂😂😂”.

I follower si sono scatenati nel scriverle messaggi rincuoranti. E primo fra tutti suo marito Nicola Carraro: “Dai che è quasi finita 😇”, la incoraggia su Instagram. Anche perché Mara deve rimettersi in piedi (appunto) il prima possibile, perché deve organizzare il suo matrimonio bis con Nicola, come lei stessa ha annunciato in diretta. All’abito della sposa ci pensa Enzo Miccio. Le nozze si terranno in Puglia, in occasione del loro 20esimo anniversario. Mara e Nicola infatti si sono incontrati a una cena di amici nel 2000 e da allora è stato amore.

Poi terminati i festeggiamenti, a ottobre dovrà pensare al battesimo della figlia di Eleonora Daniele, di cui sarà madrina. Senza contare che dovrà preparare le puntate di Domenica In che saranno un po’ diverse da come sono ora. Infatti la Venier ha annunciato qualche piccolo cambiamento.

Zia Mara ha dato prova di sé e della sua determinazione in questo periodo. Sedia a rotelle, gesso, tutore: niente la ferma. E domenica promette scintille con Milly Carlucci, che ha confermato Ballando con le Stelle a settembre, e Stefano De Martino rigorosamente senza Belen.