“Aurora Ramazzotti diventa mamma”: la risposta su Instagram

editato in: da

Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza

Aurora Ramazzotti è incinta di Goffredo Cerza sì o no? Finalmente risponde. Infatti il gossip si è scatenato per una innocente foto che la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram dove il fidanzato l’abbraccia posando le mani sul pancino.

Tanto è bastato per insinuare i dubbi nei follower e per alimentare voci di un bebè in arrivo. I rumors si sono fatti così insistenti che alla fine la bella Aurora ha deciso di fare chiarezza e svelare come stanno davvero le cose. Naturalmente con tutta l’ironia che ha ereditato da mamma Michelle.

Ecco quindi comparire nelle Stories di Instagram il sondaggio: “Oggi divento mamma?” con l’opzione di risposta: “Ovvio” e “No”. A commento scrive: “A furia di ripetermelo quando e se succederà sarò talmente abituata che arriverò al sesto mese pensando che sia aria”.

Et voilà, il mistero è risolto: Aurora e Goffredo non aspettano un figlio. D’altro canto, la Ramazzotti sembra accomunata a sua madre Michelle anche nel gossip. La Hunziker da anni combatte con le continue indiscrezioni su presunte gravidanze che puntualmente smentisce con post su Instagram e dichiarazioni a Striscia la Notizia.

Aurora deve mettersi il cuore in pace, pare proprio che debba condividere lo stesso destino di sua mamma che tutti vorrebbero sempre in dolce attesa.

Ma se la bella Ramazzotti prende con ironia la presunta gravidanza, proprio non accetta di essere additata come favorita nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi genitori vip. E soprattutto lancia un messaggio positivo per sottolineare che non si deve aver paura di mettere a frutto quanto ci è stato tramandato perché si teme di fallire.

Così, su Instagram ha condiviso un video con suo papà Eros Ramazzotti di qualche anno fa e ha commentato: “Una mia riflessione, per chi in questo paese ancora non sembra capire quanto sia naturale la trasmissione dell’arte da un genitore a un figlio. È una questione di pelle, di cuore. Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni. Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l’ha forgiato. Non è poi così difficile da capire che si possa addirittura tentare di seguire le orme dei propri genitori per lo stesso motivo. Eppure ancora oggi non è scontato”.

E prosegue: “Molti vaneggiano nella paura di un fallimento a causa di un patrimonio professionale/artistico importante alle proprie spalle e non solo. Temono di fare un torto a qualcuno, cercano altre strade e a volte non ci provano nemmeno perché i fatti parlano da sé. Questo video è bello perché racconta una storia: quella di una bambina felice e inconsapevole del suo privilegio. Per lei assistere all’arte è normale, le scorre nelle vene e la respira da sempre, non conosce altro. Non sa che la vita la riporterà, tramite vie traverse, proprio lì dove è stata cresciuta. Ma se c’è una cosa certa è proprio questa: la passione dei suoi genitori sarà sua per sempre. E in qualche modo è già incisa nel suo destino”.