Uomini e Donne 2021: cinque cose che (forse) non sapete

Al via la 26esima edizione di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Si riparte lunedì 13 settembre, e sono molte le sorprese attese dal pubblico. Dai nuovi tronisti alle vecchie leve, i protagonisti indiscussi del Trono Over, passando per gli intramontabili opinionisti: scopriamo insieme cinque cose che forse non sapevate ancora.

I nuovi tronisti…

La stagione di Uomini e Donne si apre con la presentazione dei quattro nuovi tronisti, che ci terranno compagnia per i prossimi mesi. Nel loro lungo percorso alla ricerca dell’anima gemella, avremo la possibilità di conoscerli meglio. Ma alcuni dettagli sono già emersi: Matteo, ad esempio, è un grande amante dello sport e ha giocato per anni come calciatore professionista in Spagna. E poi c’è Joele, che si è innamorato una sola volta e ha vissuto uno dei tradimenti più brutti che possano esserci, quello della sua ragazza con il suo migliore amico. Tornerà ad aprire il suo cuore ferito a qualcuna delle corteggiatrici?

…e le nuove troniste

Roberta è la tronista più giovane di questa edizione ed è una ragazza molto forte, che ha alle spalle una drammatica perdita (il papà è morto quando lei aveva solo 14 anni). Orgogliosa dei traguardi che ha raggiunto con la sua sola grinta, ora vorrebbe trovare una persona con cui sentirsi finalmente al sicuro e mostrare le proprie fragilità. Anche Andrea Nicole sta cercando un uomo che la faccia sentire protetta, con cui creare una splendida famiglia proprio come quella che che l’ha cresciuta. Ed è (amaramente) consapevole che il suo percorso potrà essere più difficile a causa dei pregiudizi su di lei, che è nata uomo e ha effettuato la sua transizione ormai ben 8 anni fa.

Gli opinionisti

Sul fronte opinionisti, Maria De Filippi ha voluto confermare un cast che è ormai storico. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino sono ancora saldamente legati alla loro poltrona in studio, pronti a commentare (anche con un po’ di sano cinismo) le avventure sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne. Tutte le indiscrezioni, che come ogni estate, si sono susseguite sulla possibilità di un loro abbandono non hanno trovato alcun riscontro. E tra il pubblico c’è già grande attesa per il primo scontro tra Tina e Gemma, che sicuramente non si farà aspettare troppo.

Gemma Galgani se ne va?

A proposito di Gemma, si è vociferato a lungo su di lei proprio in questi mesi: secondo alcune voci, infatti, la dama sarebbe rimasta ormai priva di corteggiatori. È giunto per lei il momento di lasciare la trasmissione? La Galgani non ha esitato a dare risposta, e in un’intervista a DiPiù Tv ha ammesso: “Non ci ho mai pensato, voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò”. Più agguerrita che mai, la dama torinese torna dunque in studio con l’obiettivo di innamorarsi ancora. E ha anche alcune sorprese: dopo essersi fatta un lifting lo scorso anno, stavolta sfoggia un seno del tutto nuovo.

Il Trono Over

Torna, ormai come versione consolidata, il Trono misto di Uomini e Donne. Nel parterre si alternano i giovani tronisti e i più rodati protagonisti di quello che, fino a poco fa, chiamavamo Trono Over. Cavalieri e dame sono pronti per fare nuove conoscenze, e le anticipazioni si rivelano già scottanti. Il ritorno di Gemma Galgani è ovviamente uno dei più attesi, ma sono molti coloro che approdano nuovamente in studio per trovare l’amore. Tra gli altri, anche Armando Incarnato e Ida Platano.