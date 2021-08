Uomini & Donne, chi è il nuovo tronista Joele

editato in: da

La nuova stagione di Uomini & Donne è pronta a partire, ma chi è il nuovo tronista Joele? Non ama molto descriversi, soprattutto perché non vuole edulcorare la realtà: Joele si è presentato alle telecamere del dating show condotto da Maria De Filippi “senza filtri”. Ha 26 anni, e la voglia dei giovani di innamorarsi, di trovare la persona giusta, di cui potersi fidare. Nella vita di tutti i giorni, è un addetto del controllo qualità in un’azienda alimentare.

Durante il video di presentazione, Joele ha iniziato a raccontarsi partendo dalla sua famiglia: ricca di amore e d’affetto, non è mai mancata la vicinanza con i suoi genitori. Nel corso della sua vita, ha sempre avuto un unico desiderio: non causare loro delle delusioni. A volte, però, ha temuto di non essere riuscito nel suo intento: “I miei genitori sono la parte migliore di me”.

Nonostante tutto, i legami con i suoi non sono mai stati incrinati: con il padre, Joele ha raccontato di avere un rapporto speciale, che non si può spiegare a parole, ma solo provare. Con la pandemia, poi, la serenità della famiglia è stata messa a dura prova: purtroppo, il padre di Joele ha perso il lavoro. Il nuovo tronista, però, ha un cuore d’oro: ha chiesto al suo datore di lavoro per mesi di fare un colloquio al padre. Per fortuna, ci è riuscito: ora Joele e lui lavorano insieme, nella stessa azienda.

I tatuaggi sono una sua grande passione, così come le discoteche e la musica. A livello caratteriale, Joele ha ammesso di essere permaloso e molto diretto, di arrivare a offendersi in alcuni momenti. Nei suoi 26 anni di vita, è stato legato sentimentalmente a tante ragazze, ma solo con una ha conosciuto l’amore. “Per tre anni, ho vissuto una vera favola”. Purtroppo, però, “le favole finiscono”, ha raccontato Joele: rientrando a casa in un orario diverso dal solito, ha trovato la fidanzata con il suo migliore amico.

Questo episodio lo ha inevitabilmente segnato. “Sono fatto male”, ha detto, perché, dopo il tradimento, gli è rimasta la paura di non potersi più fidare. È alla ricerca di una persona con cui costruire un rapporto solido – magari come quello dei suoi genitori – e che possa diventare un punto di riferimento. Soprattutto, però, spera che, con l’esperienza a Uomini & Donne, possa trovare la donna giusta con cui riempire d’amore casa sua. Da settembre, tutto può succedere: insieme al tronista Matteo Fioravanti, Joele sarà un grande protagonista del dating show di Canale 5.