U&D, chi è il nuovo tronista Matteo Fioravanti

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

Con l’avvicinarsi dell’autunno, iniziano le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne. Quest’anno, lo show di Canale 5 ha pronte moltissime novità: le più importanti riguardano ovviamente i tronisti che siederanno al centro dello studio, alla ricerca della loro anima gemella. Scopriamo chi è Matteo Fioravanti, uno dei ragazzi scelto da Maria De Filippi.

Ventiquattrenne di origini romane, il giovane Matteo è stato ufficialmente annunciato sui profili social della trasmissione come nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel video di presentazione, il ragazzo ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, facendosi così conoscere al pubblico – e alla schiera di corteggiatrici pronte ad incontrarlo. Proviene da una famiglia umile e vive da sempre in una casa popolare nel cuore di Roma, dove abita con i suoi genitori e ben quattro fratelli (oltre ad un bellissimo cagnolone di nome Sydney).

Essendo il più piccolo di casa, Matteo è sempre stato coccolato da tutti. Ma crescere in una famiglia così numerosa non è stato facile, soprattutto perché i suoi genitori hanno dovuto stringere i denti per poter mantenere in maniera dignitosa i loro figli. Una cosa non è mai mancata, in casa Fioravanti: tantissimo amore. “Anche se non avevamo le scarpe di marca, non ci hanno mai fatto mancare nulla” – ha rivelato il nuovo tronista – “Non mi vergogno a dire che ci sono stati dei momenti difficili […], ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche. E per questo lo stimo tantissimo”.

Del suo profondo legame con la famiglia, Matteo porta i segni sulla pelle: si è infatti tatuato il nome della mamma, del papà e dei suoi fratelli. Per quanto riguarda le sue altre grandi passioni, il giovane ha ammesso di aver sempre amato il calcio. Ha iniziato a giocare quando aveva solamente 5 anni ed è pian piano riuscito a farsi strada, diventando un calciatore professionista in Spagna. Ma di recente ha dovuto smettere a causa del Covid e di alcuni infortuni. E per aiutare in casa, ha iniziato a collaborare con il padre nella sua attività gastronomica, consegnando inoltre pizze a domicilio nel weekend.

Single ormai da 3 anni, ha avuto in passato un’importante relazione che si è conclusa perché non c’era più amore. Matteo è oggi alla ricerca di una ragazza: “Mi manca svegliarmi con accanto una persona con la quale provo un sentimento. Non una ragazza con cui vai tanto per” – ha ammesso. E ha anche aggiunto di non essere interessato ad una modella, perché per lui la bellezza si cela nell’imperfezione.

Matteo Fioravanti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, che in questa edizione vedrà ben quattro poltrone occupate. Accanto a lui ci saranno anche Roberta e Joele, che sono stati annunciati nel corso della prima registrazione dello show. Il quarto posto spetta invece ad Andrea Nicole, la prima tronista transgender della storia della trasmissione – sebbene sia sbagliato definirla così, cosa di cui abbiamo ampiamente parlato.