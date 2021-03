Monica Guerritore a Sanremo 2021 ospite di Achille Lauro

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Monica Guerritore è l’ospite della terza seratadi Sanremo 2021: l’attrice è la protagonista di un quadro di Achille Lauro. L’artista romano è fra le presenze fisse di questo Festival e le sue esibizioni stanno facendo molto discutere, fra chi le trova geniali e chi invece è convinto che non aggiungano nulla di nuovo alle performance dello scorso anno.

Di certo Lauro sa come stupire. Dopo le lacrime finte della prima serata di Sanremo 2021 e il bacio fra Francesca Barra e Claudio Santamaria, Achille porta all’Ariston una grande attrice italiana: Monica Guerritore. Insieme a lei Emma Marrone, cantate amatissima dal pubblico, presente anche lo scorso anno al Festival. “Sono qui per dare il segno che il teatro c’è, e su un palco che ci spetta di diritto – ha spiegato la Guerritore all’Ansa -. L’Ariston una volta all’anno è prestato al festival, per il resto è nostro. Il teatro è vivo anche in un accostamento così innovativo e generativo di nuove forme come quello di Lauro”.

L’attrice ha svelato tutto l’entusiasmo di fronte all’invito di Achille al Festival. “La sua chiamata ha inaugurato giornate spinte da un vento pieno di energia – ha detto -, la sua narrazione è quella di chi ha spostato più in là ‘l’asticella del possibile’. Il suo talento è un motore potente: nel suo mondo espressivo spinto all’eccesso riconosco il mio teatro degli ultimi anni […] Essere qui vuol dire che il teatro c’è. E l’impegno di tecnici, maestranze, personale della radio e della tv indica che si può ricominciare a vivere”.

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2021 è Vittoria Ceretti, celebre top model, annunciata dopo il forfait di Naomi Campbell, rimasta negli Stati Uniti a causa delle nuove norme anti-Covid. Sul palco, oltre a Emma Marrone e Monica Guerritore, star del quadro di Lauro, anche Fiorello e i Negramaro. Le prime due serate del Festival sono state ricche di sorprese. Matilda De Angelis è stata una vera e propria rivelazione, mentre Elodie ha scosso l’Ariston con un medley ballato e cantato. Amadeus ha voluto portare alla kermesse anche Alex Schwazer e Zlatan Ibrahimovic, che ha ricordato il calciatore Davide Astori a tre anni dalla sua tragica scomparsa.