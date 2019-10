Mara Venier incontenibile: le liti con la Clerici e la battuta sulla D’Urso

editato in: da

L’ultima puntata di Domenica In è stata davvero speciale per Mara Venier che ha festeggiato in diretta i suoi 69 anni, ma si è anche lasciata andare a rivelazioni su Antonella Clerici e altri personaggi della tv. Per lei, nel corso della messa in onda, anche qualche battuta su Barbara D’Urso, con cui in passato c’erano stati attriti a causa delle trasmissioni rivali.

Nel suo salotto Mara ha ospitato Carlo Conti con cui ha ripercorso alcuni aneddoti del passato. In particolare negli anni Duemila i due avevano lavorato insieme a Domenica In. Con loro anche Antonella Clerici con cui, a quanto pare, la Venier avrebbe avuto numerose liti.

“Grazie, tu mi hai voluto a Domenica In – ha detto Mara a Carlo Conti -. Grazie, Antonella e io non abbiamo fatto altro che litigare. E Carlo un santo. Per nove mesi ha sopportato i nostri sfoghi”. La Venier ha anche confessato che i dissapori del passato sono ormai alle spalle: “Voglio molto bene ad Antonella – ha chiarito -, un bacione”.

Nel corso della chiacchierata con Conti c’è stato anche il tempo per un ricordo di Fabrizio Frizzi. “Non ce la faccio a dire che questi sono gli studi di Fabrizio – ha confessato il conduttore -. Siamo stati sempre amici, ma negli ultimi anni l’amicizia è cresciuta. Nel nostro lavoro non importa quanti Sanremo hai fatto, ma quello che di te rimane al pubblico. E Fabrizio ha lasciato tanto”.

Mara ha festeggiato il compleanno a Domenica In, celebrando un momento particolarmente felice della sua vita, segnato da successi professionali e dalla serenità in famiglia. Quest’anno ha segnato anche la riconciliazione della conduttrice con la D’Urso dopo un periodo piuttosto teso a causa della rivalità fra Domenica In e Domenica Live. Problemi che le presentatrici si sono ormai lasciate alle spalle come ha dimostrato la stessa Venier.

Leonardo Pieraccioni, intervenuto telefonicamente, ha infatti provocato la 69enne affermando che voleva vedere il programma di Barbara D’Urso. “A dir la verità mi stai disturbando – ha detto il comico toscano -, perché sto guardando Barbara D’Urso”. Mara non ha colto la provocazione e ha reagito con grande ironia, spiegando che Domenica Live andava in onda dopo la fine di Domenica In.