Domenica In, la Venier festeggia il compleanno e si commuove con la Santarelli

Entra in studio più raggiante che mai sulle note di tanti auguri, così Mara Venier saluta i telespettatori di Domenica In nel giorno del suo compleanno.

La commozione è evidente e qualche lacrima di gioia non tarda ad arrivare, ma questo è solo l’inizio: la conduttrice romana infatti si prepara a quella che sarà una delle giornate più intense di tutta la programmazione del suo show.

Dopo gli auguri di Carlo Conti, primo ospite della giornata, ecco che la conduttrice italiana accoglie in studio Elena Santarelli, sotto gli occhi visibilmente emozionati dei presenti in studio.

Del resto, il dramma della showgirl latinense, è stato un po’ quello di tutte le mamme che hanno vissuto una situazione come quella della malattia di un figlio.

Proprio durante il giorno del suo compleanno, Mara Venier ha organizzato un’intervista a cuore aperto con Elena Santarelli, tra lacrime e commozione, la bionda di Latina, ha confessato tutta la sofferenza vissuta a seguito della scoperta della malattia del figlio.

In questa occasione la Santarelli ha raccontato della malattia del piccolo Giacomo, e di tutti quei momenti drammatici di dolore terminati poi quando è avvenuto il miracolo: suo figlio ha sconfitto la malattia. Attimi di angoscia per tutta la famiglia che hanno messo in crisi ogni certezza, compreso il matrimonio con Bernardo Corradi.

La sua storia ora, può essere presa come esempio di speranza per tutte le donne e le mamme che stanno affrontando una situazione analoga. Del resto è proprio questo l’obiettivo del libro, che la showgirl sta per lanciare.

Una mamma lo sa è un testo di speranza, che fa riflettere sul senso della vita, proprio tra le pagine di questo libro la Santarelli ha raccontato a cuore aperto, tutto il suo dramma.

E se la Venier non è riuscita a trattenere le lacrime ascoltando la storia di Elena, non meno è stata l’emozione di ricevere l’affetto e la stima di tutti i presenti in studio e non solo.

In occasione del suo compleanno infatti, tantissime le dediche arrivate alla conduttrice da Carlo Conti a Maurizio Costanzo a Mika, a dimostrazione di quanto Mara Venier sia amata davvero da tutti.