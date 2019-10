Domenica In, ancora tante emozioni per Mara. E scappa un bacio in diretta

editato in: da

Un’altra domenica di emozioni, confessioni e ascolti alle stelle per Mara Venier.

Anche oggi i telespettatori sintonizzati su Domenica In hanno potuto fare il pieno di storie, sorrisi, aneddoti e confessioni dai tanti ospiti di zia Mara. Come sempre, i toni della trasmissione si sono alternati: dal divertimento alle riflessioni, fino alla vera e propria commozione, la padrona di casa è riuscita, come al solito, a tirare fuori dalle sue interviste l’anima più vera dei personaggi che si sono alternati nel suo salotto.

Ad aprire le danze è stato quello che si è rivelato uno dei momenti più emozionanti di tutta la puntata odierna di Domenica In. I primi ospiti a sedersi davanti a Mara Venier sono due popolarissimi attori del cinema e della fiction: Flavio Insinna e Valeria Fabrizi, che raccontano il nuovo film che li vede recitare insieme. Come sempre, però, la Venier riesce ad andare oltre, a scavare nell’anima degli ospiti che si aprono con lei, fino a raccontare cose mai raccontate. A cadere sotto questo ‘incantesimo’ oggi è stata proprio Valeria Fabrizi che ha rivelato, per la prima volta, un passaggio molto doloroso della sua vita. L’attrice ha raccontato come, dopo la nascita della prima figlia Giorgia, avuta dal marito Tata Giacobetti, ha dovuto vivere la tragedia di perdere il suo secondo bimbo, morto dopo soli tre mesi di vita. Un avvenimento che ha gettato nello sconforto per molto tempo l’artista, che ha trovato la forza di reagire tornando a dedicarsi al suo lavoro.

Una confessione inaspettata che commuove tutti in studio e sorpreso la stessa Valeri che, rivolta a Mara Venier, le ha detto:

Quando si viene qui da te, ti si apre il cuore, la mente. Tu riesci a tirar fuori anche cose che non abbiamo mai detto, addirittura cose non vorremmo dire: solo tu hai questa forza!

Nel pomeriggio di RaiUno si succedono altri momenti emozionanti: Mika racconta alla conduttrice il difficile rapporto con il padre e la malattia della madre, e spiega come, nei momenti più difficili ha trovato la forza per migliorarsi e crescere. Le mitiche ‘signorine buonasera’, ovvero una manciata di storiche annunciatrici Rai (Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli), portano in studio una ventata di allegria e teneri ricordi del passato.

Anche con Ronn Moss, il primo, mitico interprete di Ridge Forrester, il protagonista dell’infinita soap Beautiful, zia Mara riesce a dare il meglio, passando dalla battuta all’emozione, tra ricordi privati e vecchi spezzoni di film e show. E, tra un ricordo e l’altro, Mara riesce a coinvolgere anche il marito, Nicola Carraro, che stava assistendo tra il pubblico all’intervista all’attore, suo grande amico. Zia Mara vuole saperne di più di un presunto flirt tra Moss e Barbara De Rossi sul set di un film prodotto molti anni fa dallo stesso Carraro, e non esita a coinvolgere il marito. Prima di farlo rispondere, per salutarlo, gli schiocca un bel bacio davanti alle telecamere, chiamandolo ‘amore mio’, tra gli applausi del pubblico a riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, che la carta vincente della Venier questa domenica così come le altre, rimangono la spontaneità e l’umanita, che le consentono di arrivare nel cuore e nell’anima dei suoi ospiti e dei suoi telespettatori.