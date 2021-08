Lorella Cuccarini compie 56 anni: festeggiamenti al mare in splendida forma

editato in: da

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

“Una ‘ragazza’ di 56 anni”, così si definisce Lorella Cuccarini nel post che ha condiviso su Instagram per il suo compleanno. E come darle torto, lei che continua a essere una dea, di una bellezza fresca e travolgente che continua a far breccia nel cuore di tantissimi fan.

Classe 1965 e una lunga e prolifica carriera alle spalle (che ancora le dà grandi soddisfazioni), Lorella è più bella che mai e lo dimostra a ogni sua apparizione. Nulla è riuscito a far spegnere il suo grande sorriso, lo stesso che l’ha resa “la più amata dagli italiani”, per citare il celebre spot che l’ha vista protagonista per tanti anni.

Un abitino a righe bianche e blu in stile navy, che lascia intravedere un costume da bagno (probabilmente bikini, come quelli che ha già sfoggiato in queste settimane) ton sur ton. Con una semplicità disarmante Lorella ci mostra come si può essere splendide anche con i capelli raccolti alla rinfusa con un semplice pinzone e si gode la sua giornata in spiaggia tra mare e sabbia dorata, location perfetta per festeggiare il compleanno durante la bella stagione. A completare il tutto la didascalia che accompagna la foto, in cui traspaiono la grande gioia e l’entusiasmo per un futuro che si preannuncia sempre più radioso per la conduttrice:

“Oggi sono una ‘ragazza’ di 56 anni! Ringrazio Dio per questa vita piena di Amore. ⁣Il futuro è ancora tutto da scrivere: l’obiettivo è continuare a guardare il mondo con la curiosità e lo stupore della mia adolescenza.⁣ Grazie a tutti per gli auguri! VVB💙”

Lorella Cuccarini sta vivendo un periodo d’oro e ha da festeggiare molto, non soltanto il suo compleanno. Lo scorso 3 agosto ha raggiunto l’importante traguardo dei 30 anni d’amore (e di matrimonio) con il marito Silvio Testi, al quale è da sempre legatissima e con cui ha costruito una splendida famiglia. E poi, come se non bastasse, è arrivata la conferma ufficiale della sua partecipazione ad Amici 2022, di nuovo in veste di insegnante di canto.

Sono ormai lontani i tempi in cui sembrava che tutto le remasse contro. Non è stato facile dire addio alla Rai, soprattutto a un programma come La Vita in Diretta in cui è stata a lungo padrona di casa insieme ad Alberto Matano. Hanno avuto un peso le polemiche, i presunti dissapori e tutto il polverone che si è sollevato, ma Lorella ha sempre guardato in avanti. E questo l’ha ripagata.