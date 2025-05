Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti a Cannes 2025, ma evitano (ancora) il red carpet

Fonte: IPA Vittoria Ceretti, 10 look che hanno fatto storia (e tendenza)

Red carpet sì, red carpet no: questo è il dilemma, soprattutto se ti chiami Leonardo DiCaprio, sei fidanzato con una super top model e sei con lei ad uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Ma a quanto pare i fan della coppia più glamour del momento dovranno ancora attendere prima di vederli mano nella mano sul celebre red carpet.

Leonardo DiCaprio al Festival di Cannes con Vittoria Ceretti

Gli occhi del mondo sono puntati sul red carpet del celebre Festival di Cannes, entrato nel pieno della 78° edizione: da martedì la città francese è diventata una passerella a cielo aperto dove attori, attrici, registi, cantanti e modelle si sono avvicendati sul celebre tappeto rosso, catalizzando l’attenzione di tutti.

E se c’è grande attesa per coloro che devono ancora presenziare sulla croisette, come Scarlett Johansson ed Elodie, alcuni dei protagonisti di questa 78° edizione hanno già fatto la loro trionfale comparsa come ad esempio Tom Cruise, arrivato con il cast del nuovo Mission Impossible, e Robert De Niro, premiato con la Palma d’Oro alla carriera.

Con lui anche Leonardo DiCaprio (che ha posato in un inedito scatto insieme all’amico Quentin Tarantino) che gli ha consegnato l’ambito e prestigioso premio in una cerimonia già entrata nella storia.

Ma gli occhi del mondo non sono solo puntati sui look sfoggiati dai protagonisti del Festival di Cannes, ma anche sulle coppie che sfilano – o non sfilano come in questo caso – sul celebre red carpet. In particolare c’è stata grande attesa per l’arrivo in croisette di DiCaprio insieme alla sua fidanzata, la top model Vittoria Ceretti: in molti si aspettavano – e speravano – che essendo presenti entrambi al Festival avrebbero percorso insieme il tappeto rosso, ma le speranze si sono infrante (almeno per il momento) nel vedere che i due hanno presenziato in maniera separata.

Leonardo DiCaprio infatti ha percorso il celebre tappeto rosso da solo con indosso un impeccabile smoking, mentre Vittoria ha scelto un raffinato abito monospalla firmato Armani Privé che l’ha fatta brillare, ma lontana dal red carpet.

Nessuna sfilata di coppia dunque, nè tantomeno foto di rito, anche se in realtà Leonardo e Vittoria sono poi stati visti insieme al Gala Dinner che si è tenuto dopo la prima giornata del Festival. Lì sono apparsi vicinissimi, più complici e innamorati che mai, come testimoniano i numerosi video sparsi per la rete come questo del profilo Instagram della rivista francese Voici.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, un amore da favola (ma senza red carpet)

Nonostante la presenza di entrambi a Cannes, oltre al Gala Dinner non è stato possibile vedere Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme nel loro primo e attesissimo red carpet. Forse, un po’ come hanno fatto anche Timothée Chalamet e Kylie Jenner, che hanno scelto l’inaspettato red carpet del David di Donatello per apparire insieme in via ufficiale, anche Leonardo e Vittoria preferiscono non esporsi in un evento tanto importante e magari riservare il loro primo tappeto rosso insieme per un’altra occasione.

Anche perché sembrerebbe che il Festival di Cannes sia una tappa molto importante e sentita per loro, dato che il primo incontro – e forse la prima scintilla – potrebbe essere scoccata proprio sulla croisette nel maggio 2023.

La storia tra il divo di Hollywood e la modella sarebbe poi iniziata intorno ad agosto dello stesso anno: il 9 agosto i due infatti erano stati paparazzati mentre si baciavano in una discoteca di Ibiza.

A maggio 2023 Vittoria aveva anche lasciato suo marito, il dj e visual artista Matteo Milleri, che aveva sposato in gran segreto a Ibiza nel 2020, segno che qualcosa era veramente accaduto e non si esclude che sia stato proprio l’incontro con Leo a Cannes a far decidere alla modella di voltare pagina.

Da agosto 2023 quindi Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti hanno iniziato a fare coppia fissa tanto che avevano poi trascorso anche le vacanze estive sullo yacht di lui, alle Baleari. Ora si attende solo il primo red carpet insieme e chissà, anche un bacio a favore di fotografi!