Robert De Niro, DiCaprio e Tarantino insieme a Cannes 2025, la foto diventa virale

Immaginate tre colossi del cinema mondiale che posano insieme per uno scatto durante il Festival di Cannes: non state sognando, ma si tratta di pura realtà. Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Robert De Niro presenti contemporaneamente sulla croisette hanno posato per un bellissimo scatto che li ritrae insieme, facendo diventare la foto non solo iconica, ma anche virale. L’immagine infatti ha subito fatto il giro del web entrando di fatto nella storia.

Leonardo Di Caprio, Quentin Tarantino e Robert De Niro insieme al Festival di Cannes

La 78° edizione del Festival di Cannes è entrata nel vivo e sulla croisette sono già arrivati numerosi protagonisti del cinema mondiale che hanno presenziato ai vari photocall e hanno sfilato sul celebre red carpet. Tra loro un attesissimo Tom Cruise, per l’ultima volta nei panni dell’agente Ethan Hunt nel nuovo film Mission: Impossible – The Final Reckoning, ma anche e soprattutto il grande Robert De Niro che ha aperto il Festival di Cannes e che proprio sulla croisette ha ricevuto la meritata Palma d’oro alla carriera.

Con ben 120 film all’attivo e due Oscar, De Niro rappresenta una leggenda vivente che non poteva che non catalizzare l’attenzione di tutti, soprattutto quando si è ritrovato fianco a fianco con Leonardo DiCaprio, che gli ha consegnato la Palma d’Oro, e Quentin Tarantino per l’apertura ufficiale del Festival.

Tre mostri sacri che si sono ritrovati uno accanto all’altro per dare il via al Festival di Cannes che ancora oggi, dopo ben 78 edizioni, rappresenta uno degli eventi cinematografici più importanti del mondo. De Niro e DiCaprio tra l’altro si erano già incontrati lavorando insieme nel celebre film di Martin Scorsese, anche lui presente al Festival di Cannes 2025, dal titolo Killers of the Flower Moon. All’epoca si narra che il rapporto tra i due giganti del cinema non fosse propriamente idilliaco e fu lo stesso Scorsese a raccontare di “continui bisticci sul set” tra De Niro e DiCaprio per le continue richieste di Leonardo di riadattare la scena e cambiare le battute.

Questo comportamento avrebbe fatto infuriare sia De Niro che Scorsese, nonostante fosse stato lo stesso Robert De Niro a convincere Scorsese a scritturare Leonardo DiCaprio per il film: i due infatti si erano già incontrati nel 1993 quando recitarono insieme in Voglia di ricominciare, diretto da Michael Caton-Jones, e De Niro era rimasto molto colpito dal talento di quel giovane ragazzo biondo.

I tre colossi del cinema non si sono prestati solo a numerose foto di rito, ma anche ad uno scatto inedito, in bianco e nero, che è diventato subito iconico e ha fatto velocemente il giro del web.

Robert De Niro posa con Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino: lo scatto di JR diventa virale

Lo scatto che ritrae Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Quentin Tarantino è stato realizzato dal fotografo e street artist francese JR, vincitore del Ted Prize 2011 che, oltre a questo iconico scatto, ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse foto relative al backstage del Festival di Cannes con protagonista proprio Robert De Niro, il quale ha posato anche con lui in una simpatica foto.

Lo scatto che ha fatto velocemente il giro del web invece mostra i due attori e il regista insieme, con Leonardo DiCaprio che svetta con il suo inconfondibile sorriso su Quentin Tarantino che appoggia la testa in maniera quasi tenera su De Niro. Uno scatto che, in un solo frame, sembra racchiudere il passato, il presente e il futuro del cinema mondiale e che mostra come, anche in un ambito competitivo come quello Hollywoodiano, l’amicizia e il rispetto tra grandi geni possa esistere.

Tra l’altro la presenza di DiCaprio a Cannes e la consegna da parte sua della Palma d’Oro a Robert De Niro, è apparso a molti come un gesto altamente simbolico, una sorta di passaggio di testimone tra la vecchia e la nuova generazione, rappresentata dai due colossi che hanno rivoluzionato il mondo del cinema ciascuno a modo suo ed entrambi in maniera indelebile.

Quentin Tarantino invece, alla sua terza presenza al Festival di Cannes dopo il primo red carpet nel 2019 e il secondo nel 2023, è arrivato sulla Croisette con la moglie Daniella Pick, artista cresciuta in una delle famiglie più note della musica israeliana, facendo letteralmente impazzire i fotografi.