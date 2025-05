Cannes vieta gli abiti audaci sul red carpet

Il Festival del cinema di Cannes ha deciso, di vietare gli abiti troppo audaci dopo anni di provocatorie esibizioni sul red carpet. Gli organizzatori hanno emanato nuove linee guida di comportamento. "Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul red carpet, così come in qualsiasi altra area del festival", si legge in un documento del Festival. "I team di accoglienza del festival saranno obbligati a vietare l'accesso al red carpet a chiunque non rispetti queste regole". E ora come faranno Bella, Natasha e le altre modelle solite stupire e calamitare l’attenzione con abiti tanto spettacolari quanto sexy? Una veloce carrellata sugli esempi più eclatanti delle passate edizioni, tanto per rinfrescarvi la memoria…