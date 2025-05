Il vintage, ma non se ti fa sembrare fuori stagione. Irina Shayk sceglie uncon top in velluto e gonna mullet in taffetà. Il tutto in nero. E, in. La scelta del velluto sotto il sole è discutibile,e l’hairstyle anonimo non aiuta. Irina, di solito icona di sensualità e presenza scenica,. Un’ombra di sé.