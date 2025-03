Ilary Blasi, il primo look sensuale a schiena nuda in vacanza alle Maldive

Ilary Blasi è volata alle Maldive prima dell'avventura con "The Couple" in compagnia di famiglia e amici: il primo look da spiaggia? Sensualissimo

Continua la nuova vita di Ilary Blasi: per l’amata conduttrice romana pare sia giunto il tempo di concedersi una meritata vacanza, una pausa all’insegna della leggerezza dalla solita routine lavorativa in compagnia di famiglia e amici. La meta? Le paradisiache Maldive. Con lei ci sarebbero il compagno Bastian Muller, le figlie ed altri dieci amici tra cui l’inseparabile Michelle Hunziker. Dalla partenza all’arrivo, ovviamente ogni momento è stato puntualmente documentato sul suo profilo Instagram tramite le stories ed eccola, con il mare cristallino a far da sfondo, sfoggiare il primo – e sensualissimo – look da spiaggia.

Ilary Blasi: il primo look alle Maldive è nel segno della sensualità

Soltanto una manciata di giorni fa l’avevamo vista nello studio di Amici di Maria De Filippi a far da giudice alle esibizioni dei concorrenti in gara quest’anno, ed eccola ora dall’altro capo del mondo a godersi qualche attimo di respiro dalla regolare vita frenetica con una vacanza extra lusso.

Curiosi di saperne di più? La comitiva di Ilary Blasi e Michelle Hunziker si trova attualmente ad Athuruga, sull’atollo di Ari, per la precisione al Diamonds Athuruga ossia un villaggio sul mare a 5 stelle totalmente costruito sulle acque cristalline dell’Oceano Indiano. Così, tra varie immersioni alla scoperta della barriera corallina, ghiotti pasti e suggestivi tramonti, ecco arrivare il primo scatto della conduttrice vista mare.

Grande protagonista del look a fornirci un gradito piccolo assaggio d’estate, seppur con largo anticipo, è un elegante maxi abito in seta blu notte, le cui sottili spalline ad incrociarsi sul retro lasciano la schiena quasi del tutto nuda. Trattasi di uno slip dress, modello di vestito in gran voga a partire già dalla scorsa calda stagione e che, siamo pronti a scommettere, godrà della medesima sorte nei bollenti mesi a venire.

Le due presentatrici amiche per la pelle starebbero facendo il pieno d’energia in vista dei rispettivi prossimi impegni lavorativi: mentre Ilary Blasi tornerà presto su Canale 5 con l’inedito reality The Couple, presunto spin-off del Grande Fratello, Michelle Hunziker avrebbe in programma un importantissimo appuntamento, quello alla conduzione dell’Eurovision Song Contest che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker in vacanza insieme: ma quale lite?

“Siamo 16 amici, abbiamo colonizzato l’isola!” ha fatto ironia Michelle Hunziker tramite la didascalia ad introdurre uno scatto della vacanza da sogno in compagnia delle figlie, di Ilary Blasi e Jake La Furia.

La suddetta tappa condivisa alle Maldive sarebbe infatti sufficiente a smentire le indiscrezioni emerse qualche tempo fa in merito ad una presunta litigata tra le due showgirl. Le voci avevano iniziato a circolare quando tra gli invitati al compleanno della conduttrice svizzera a mancare era proprio Ilary, visto l’intenso rapporto che le due condividono. Nessuna smentita ufficiale da parte delle dirette interessate aveva seguito l’intricata vicenda, ma siamo tutti concordi sul fatto che questo viaggio di gruppo valga più di mille parole.