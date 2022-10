Ilary Blasi, il look di pelle rilancia i leggins a coste (in verde bandiera)

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

Un 2022 che faticherà a dimenticare. Ilary Blasi ha rivoluzionato il suo rapporto con i social subito dopo la separazione da suo marito Francesco Totti, che ha annunciato a luglio dopo aver smentito una lunghissima serie di voci che li davano in crisi da tempo. Da quel momento, ha iniziato a immortalare ogni momento della sua vita per condividerlo su Instagram, dove la seguono in tantissimi. Archiviata la lunga estate di vacanze, la prima da single, è tornata alla vita normale insieme ai suoi amati figli Cristian, Chanel e Isabel. Senza però rinunciare alla sua grande passione per la moda.

Ilary Blasi, la scelta per il look in pelle

Le scelte di stile di Ilary Blasi sono sempre molto azzeccate. Trascorsa l’estate all’insegna del mare e delle vacanze, che ha condiviso con i suoi tre figli, la conduttrice romana sta iniziando a sfoggiare una serie di look adatti per l’autunno e che rilanciano un capo iconico. Stiamo parlando dei leggins a coste, difficili da indossare ma che lei porta divinamente.

Il colore estremamente brillante, un verde bandiera inconsueto per un look in pelle, è un dettaglio che di certo non è passato inosservato. Ilary ha così indossato un chiodo in pelle corto abbinato a stivali con tacco a stiletto, pantaloni verdi e chioma biondissima e fluente, lasciata sciolta a ricadere sulle spalle.

Una svolta repentina, la sua, che appena poche ore prima si era mostrata in calzature comode in compagnia delle sue sorelle, alle quali è legatissima. Proprio con Silvia, all’indomani dell’annuncio della separazione da Francesco Totti, era partita alla volta di Zanzibar per trascorrere la sua prima vacanza da single ma in famiglia, con tutti i suoi figli.

La reazione alle prime foto di Totti e Noemi Bocchi

Quel che è certo, è che Ilary Blasi sta pensando a se stessa. La splendida conduttrice Mediaset ha a cuore il bene dei suoi figli, ai quali dedica gran parte del suo tempo. E, mentre il suo ex Francesco Totti si mostra in pubblico con Noemi Bocchi, lei si fa vedere felice e libera. È stata infatti al circo, dove si è divertita a seguire animali e acrobazie, mentre il suo ex marito starebbe pensando a mettere su famiglia con la sua nuova fiamma.

Intanto, la causa per il divorzio è finita dritta in tribunale. A nulla sono valsi i tentativi per il raggiungimento di un accordo pacifico: il netto divario fra i due sembra essersi inasprito dopo la lunga intervista che l’ex Capitano della Roma ha concesso a Corriere della Sera e dove – per la prima volta – si è parlato di dettagli privati successivi al momento della separazione.

Ilary Blasi è ormai lontana dalla tv da mesi, precisamente dalla finale dell’Isola dei Famosi che è andata in onda a fine giugno. La sua intenzione sembra essere proprio questa: rimanere in silenzio fino al suo prossimo impegno televisivo, tralasciando ogni intervista pubblica – rinunciando perfino alle ospitate a Verissimo da Silvia Toffanin – per dedicarsi alla sua famiglia e non dare adito a inutili pettegolezzi.