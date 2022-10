Ilary Blasi, bella come non mai su Instagram. Ma per i fan è “troppo magra”

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha cambiato totalmente stile comunicativo, come a voler dimostrare di essere forte, in grado di abbattere ogni ostacolo. Ma, dietro alla felicità apparente, ci sarebbe comunque la delusione. Negli ultimi mesi, infatti, in tanti hanno detto di aver visto una magrezza eccessiva nella Blasi. Tutto è iniziato durante la conduzione dell’Isola dei Famosi: nelle ultime foto su Instagram, si nota ancor di più il suo dimagrimento degli ultimi tempi, tanto che anche i suoi fan si sono allarmati.

Ilary Blasi, la foto su Instagram e la preoccupazione dei fan

A pochissimi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi, è arrivata la nota sulla separazione: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno commentato l’episodio rilasciando una nota su Ansa, ma senza aggiungere dettagli, per tanto tempo. Ad essere al centro del ciclone è stata proprio la conduttrice, dal momento in cui aveva smentito qualsiasi crisi a Verissimo.

Ma le verità che sono poi state condivise da Francesco Totti hanno fatto crollare tutte le certezze: da dicembre, infatti, frequenta Noemi Bocchi. La Blasi ha cercato di mostrarsi sorridente, in forma, splendida. Una donna forte che non si lascia travolgere dalle chiacchiere e dai pettegolezzi. Ma non è stato facile affrontare un periodo del genere.

Nell’ultima storia condivisa su Instagram è più bella che mai: ha sfoggiato un’acconciatura con onde morbide, t-shirt e pantaloni alti. Alla moda, trendy anche con un outfit casual, ha ringraziato l’amica Alessia Solidani, la sua parrucchiera.

Quello che sappiamo è che non è facile affrontare una rottura, e non lo è soprattutto affrontarla alla “luce del sole”, costantemente sotto i riflettori, cercando di combattere e contrastare al contempo le voci, i pettegolezzi, le notizie. E i fan si sono preoccupati proprio per questo motivo, notando il suo peso. Tuttavia, è bene ricordare che la Blasi è sempre stata in super forma, seguendo un regime alimentare pulito e facendo allenamento.

“Ilary magra e provata”: così parlava Adriana Volpe

“Ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra”. Già qualche tempo fa le parole di Adriana Volpe a La Vita in Diretta avevano destato grande preoccupazione.

Il cambiamento di Ilary Blasi è avvenuto sotto gli occhi di tutti, anche di coloro che lavorano con lei, che la frequentano. Dopo quasi vent’anni d’amore con Totti, sempre al suo fianco, dirsi addio non è stato facile. Non si può passare un colpo di spugna sul passato.

La verità mai raccontata di Ilary Blasi

Un altro aspetto che pesa sulla questione è sicuramente la verità mai raccontata di Ilary Blasi. Avrebbe voluto cambiare aria, trasferendosi a Milano, ma non ha potuto farlo. Totti, invece, è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi: allo stadio, con l’anello al dito, i festeggiamenti per il suo compleanno. La conduttrice è rimasta in disparte, attendendo il momento giusto per parlare, forse. O magari proteggendo davvero i suoi figli da verità troppo scomode, che possono anche destare preoccupazioni e stress.