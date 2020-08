Ilary Blasi e Totti sempre più innamorati e belli: la dedica d’amore in vacanza

editato in: da

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

In questi caldissimi giorni estivi, non c’è niente di meglio di un tuffo rinfrescante. E Ilary Blasi ne sa qualcosa: su Instagram ha pubblicato splendide foto della sua gita fuori porta con gli amici e, naturalmente, con suo marito Francesco Totti. Il quale, per celebrare questo romantico momento, ha deciso di dedicarle una canzone.

L’abbiamo vista di recente a Capri, dove ha sfoggiato un bikini mozzafiato che ha lasciato tutti i suoi fan di stucco, e poi a Sabaudia, dove la famiglia Totti è solita trascorrere le vacanze estive: Ilary Blasi è sempre più bella, per lei il tempo sembra davvero non passare mai. Questa volta ha deciso di allontanarsi un po’ di più da casa, approdando a Cannes assieme a Francesco Totti e ad alcuni loro amici. Durante la giornata, c’è stato tempo per una lunga gita in yacht solcando le acque limpide della Costa Azzurra.

Ilary non ha rinunciato a qualche tuffo, giusto il tempo di riprendere fiato dopo tante ore al sole. Questa volta ha optato per un bellissimo costume intero color verde smeraldo che la fascia alla perfezione, mettendo in risalto la sua silhouette. E a bordo dello yacht ha indossato un kimono bianco ricamato e arricchito da lunghe frange. Per pranzo, la comitiva ha scelto un ristorante lungomare, dove la Blasi ha colto l’occasione per scattare qualche selfie. Una giornata davvero perfetta, alla quale Francesco Totti ha voluto aggiungere un tocco romantico.

Tra le sue storie di Instagram, l’ex calciatore giallorosso ha condiviso una foto che lo ritrae abbracciato a Ilary Blasi, con in sottofondo la canzone Un giorno così, di Max Pezzali. “Mi fa sentire che basta un giorno così a cancellare centoventi giorni str*nzi, e basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti” – scrive Totti, riferendosi chiaramente alla splendida vacanza in buonissima compagnia.

È chiaro che Ilary e Francesco si stiano godendo alla grande questi bollenti weekend estivi, tra giornate in famiglia e qualche appuntamento romantico in solitaria. Il loro amore, con il passare del tempo, sembra diventare sempre più solido: sono ancora loro una delle coppie più amate – e più longeve! – dello showbiz italiano. E mentre vivono un’estate da innamorati, si preparano ad affrontare una nuova stagione ricca di impegni. Pare infatti che per la Blasi si aprano le porte di ben due show: l’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record.