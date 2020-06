Ilary Blasi, bikini mozzafiato: su Instagram mostra un fisico perfetto

editato in: da

Sembrerebbe essere un momento d’oro per Ilary Blasi: se da un lato si attende il suo grande ritorno in tv con due programmi, dall’altro si può dire che è in grande forma, e la foto in bikini condivisa su Instagram non fa altro che confermarlo.

La conduttrice infatti, tramite delle stories, ha pubblicato delle foto in costume da bagno: con i capelli al vento e gli occhiali da sole, la bella bionda, seduta su un lettino da spiaggia, ha scelto di indossare un bikini rosso che ne ha fatto risaltare il fisico davvero invidiabile.

Ilary Blasi pare essere in vacanza con la sua splendida famiglia a Riccione, dopo una breve tappa a Spello, in Umbria. Tra cene e aperitivi con gli amici, tuffi al mare e scatti sensuali, la moglie di Totti si gode momenti spensierati e felici, prima di dedicarsi ai futuri impegni lavorativi, che la vedranno di nuovo sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva.

La Blasi infatti secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, dovrebbe condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record, pronta a riprendersi il suo spazio in tv dopo una lunga assenza causata anche dall’approdo di Alfonso Signorini al timone del GF Vip.

Nel frattempo Ilary non sta certo con le mani in mano: sul suo profilo Instagram è seguitissima dai fan, che la adorano e non perdono occasione di riempire di complimenti la loro beniamina. Sotto gli ultimi scatti, in cui la Blasi mostra i suoi outfit in vacanza (e il suo fisico mozzafiato), non possono mancare i “Sei bellissima”, “Meravigliosa”, senza dimenticare i commenti degli amici, come quello di Jonathan Kashanian che ha scritto alla conduttrice “Che faiga”.

Ma oltre ai selfie e agli scatti che mostrano tutta la sua bellezza, la conduttrice trova spesso spazio per la sua famiglia: non mancano infatti le foto con i suoi amati figli, con la sorella e, ovviamente, con Francesco Totti. Di recente per esempio Ilary e suo marito hanno festeggiato il loro anniversario e, per l’occasione, non sono mancate tra i due dediche d’amore: per la loro unione che dura da 15 anni e fa sognare tantissimi fan.

La Blasi e Totti mostrano spesso tutta la loro complicità, ma a divertire chi li segue è sopratutto il loro lato più divertente e goliardico, che li fa essere protagonisti di tanti momenti comici, anche in compagnia degli amici.