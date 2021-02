Greta Scarano è Ilary nella serie su Totti: i retroscena sul loro amore

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti, un’estate in famiglia piena d’amore

Il debutto di Speravo de morì prima, nuova fiction targata Sky Original e dedicata a Francesco Totti, si fa sempre più vicino. Nell’attesa, i fan si “preparano” grazie alle brevi anteprime che ci mostrano qualche piccolo spaccato di questa produzione davvero straordinaria. Nell’ultima clip, a parlare è Greta Scarano: l’attrice interpreta Ilary Blasi, e in una simpatica conversazione con l’ex calciatore giallorosso svela cosa ha significato per lei questo ruolo.

L’occasione è un breve colloquio tra Greta e Francesco Totti: i due, seduti a tavola insieme, si confrontano su quello che è stato per loro l’ultimo periodo di lavoro intenso per portare a termine le riprese di Speravo de morì prima. “Essere la moglie di un calciatore non è facile” – spiega l’ex capitano della Roma. Dal suo canto, la Scarano ammette di aver dovuto impegnarsi molto per calarsi nei panni di Ilary: “Dobbiamo riuscire a raccontare una storia d’amore costellata di momenti anche un po’ complicati”.

Totti conclude il divertente siparietto con una vera e propria dichiarazione d’amore per sua moglie, parole bellissime che hanno suscitato grande emozione nei fan: “Per essermi stata vicina l’ultimo anno e mezzo vuol dire che è proprio innamorata” – spiega Francesco – “Ero abbastanza pesante. Avendo vicino una persona che è riuscita a capirti, riesci a capire tu che vent’anni fa hai fatto la scelta giusta“.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono senza dubbio una delle coppie più belle e longeve dello showbiz italiano. Sposati da 16 anni, hanno avuto tre splendidi figli ed entrambi sono riusciti a coniugare la famiglia con la carriera, portando avanti i loro impegni e le loro passioni. La Blasi, bellissima conduttrice di molti programmi di successo, è pronta a tornare in tv dopo una breve pausa per presentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Suo marito, appese le scarpette al chiodo alcuni anni fa, ha invece continuato a lavorare nel mondo del calcio e si è dedicato nella realizzazione della fiction Speravo de morì prima.

La serie tv, che debutterà a marzo su Sky e su Now TV, vanta un cast d’eccezione: oltre a Greta Scarano nel ruolo di Ilary, ci saranno grandi nomi dello spettacolo come Pietro Castellitto, nei panni di Francesco Totti, Gianmarco Tognazzi (sarà Luciano Spalletti) e Monica Guerritore e Giorgio Colangeli, che interpreteranno i genitori del campione.