Ilary Blasi sorprende Pietro Castellitto sul set della serie tv dedicata a Totti

Ilary Blasi sorprende Pietro Castellitto, figlio dell’attore Sergio, sul set della serie tv Speravo de morì prima, dedicata a Francesco Totti. La conduttrice ha deciso di curiosare nel backstage dello show che racconterà le imprese e la vita del calciatore della Roma. A prestare il volto a Totti sarà il figlio di Sergio Castellitto e Margareth Mazzatini, mentre la Blasi verrà interpretata da Greta Scarano.

La serie tv andrà in onda su Sky, si intitola Speravo de morì prima ed tratta da Un Capitano, il libro scritto da Francesco Totti in collaborazione con il giornalista Paolo Condò. La showgirl su Instagram ha pubblicato alcuni scatti che raccontano la sua incursione sul set della serie tv, con tanto di selfie in compagnia di Greta Scarano, Pietro Castellitto e il regista Luca Ribuoli. Presenti anche altri attori dello show: Monica Guerritore, che presta il volto a Fiorella, mamma di Totti, e Giorgio Colangeli che sarà invece il papà. Gianmarco Tognazzi presterà il volto a Luciano Spalletti, ultimo allenatore nella carriera del calciatore.

Ci saranno inoltre Primo Reggiani (Giancarlo Pantano) e Alessandro Bardani (Angelo Marrozzini). Gabriel Montesi vestirà i panni di Antonio Cassano e Marco Rossetti sarà Daniele De Rossi. Infine Eugenia Costantini e Federico Tocci saranno i genitori di Totti da giovani. Calciatore, ma soprattutto personaggio amatissimo, Totti è sposato dal 2005 con Ilary Blasi. Un amore nato quando lui era all’apice del successo e lei era in tv grazie a Passaparola. Poco dopo era arrivato il primogenito Cristian, in seguito Chanel e Isabel. Poi i successi della conduttrice sul piccolo schermo, fra Le Iene e il GF Vip, e l’addio di Francesco alla Roma, fra lacrime e polemiche. Oggi la famiglia è più unita che mai e pronta per una nuova avventura televisiva.

“È umiliante stare con uno come Totti! – aveva raccontato qualche tempo fa Ilary, ospite di Che tempo che fa, parlando del rapporto con il marito -, Ho ricevuto una chiamata poco fa ‘Ilary! Son Mattia, Ilary! Salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente… è umiliante. C’è di peggio. Ma ormai me ne sono fatta una ragione!”.