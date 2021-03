editato in: da

Ghemon risponde a Mara Venier dopo la mancata esibizione a Domenica In. Il cantante, fra i Big in gara a Sanremo 2021, avrebbe dovuto esibirsi nel corso del programma domenicale. Dopo la fine del Festival, dove Amadeus ha incoronato i Maneskin vincitori, Mara ha realizzato uno speciale dedicato alla kermesse, con tanti ospiti e cantanti.

Fra le esibizioni previste anche quella di Ghemon che però non è andata in scena a causa della mancanza di tempo. La stessa conduttrice ha spiegato la situazione a Domenica In e ha invitato gli artisti a tornare, ma le polemiche, come era prevedibile, non sono mancate. Dopo lo scontro a distanza fra Elisabetta Sgarbi e Mara Venier, per l’assenza degli Extraliscio, anche Ghemon ha deciso di commentare la vicenda.

“Mi spiace per chi mi ha aspettato davanti alla televisione – ha scritto il cantante di Sanremo 2021 -, ma non mi esibirò a Domenica In per questioni dovute ai tempi della trasmissione. Io comunque ero qui fuori al palazzo e ho citofonato tre o quattro volte ma secondo me avevano la musica alta e non mi hanno sentito”.

Nel corso della puntata di Domenica In, Mara Venier aveva replicato alle parole di Elisabetta Sgarbi, arrabbiata per l’assenza degli Extraliscio nella trasmissione. “Invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione – aveva raccontato all’Adnkronos – li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni aribitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”.

La Venier aveva risposto alla sorella di Sgarbi in diretta: “Non ho il piacere di conoscerla, mia cara signora – aveva detto -. Qui non è stato mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa, per Papa Francesco. Abbiamo cominciato molto in ritardo per la diretta con Papa Francesco. Prima di insultare me, i miei autori, si informi bene. Non abbiamo avuto la possibilità. Probabilmente ritorneranno a Domenica In, ma intanto si dia una calmata, per carità”.