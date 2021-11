GF Vip, due new entry ex U&D saltano all’ultimo minuto: chi sono

GF Vip 6: il cast ufficiale

Finalmente le acque si stanno movimentando, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Mentre le dinamiche tra gli inquilini si fanno via via sempre più interessanti, le novità più grandi arrivano dall’esterno: sono infatti stati annunciati molti nuovi concorrenti, che presto si aggiungeranno al cast del reality show. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni ce ne sono due che sarebbero saltati all’ultimo minuto. Si tratterebbe di due ex protagonisti di Uomini e Donne.

GF Vip, saltano due new entry

Tra i tanti nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane, ce ne sono due che erano ormai dati per certi: stiamo parlando di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, entrambi provenienti dalla scuderia di Maria De Filippi (hanno infatti partecipato a U&D). Sembrava tutto pronto per il loro ingresso, tuttavia qualcosa dovrebbe essere accaduto proprio all’ultimo momento. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, un’esperta social di gossip, i due ragazzi sarebbero stati bloccati proprio ad un passo dalla celebre porta rossa: “Dopo una bella quarantena non entrano più. I motivi sono ancora sconosciuti”.

Come sappiamo, prima di poter entrare nella Casa del GF Vip i futuro concorrenti devono trascorrere un periodo in isolamento, per evitare di essere in qualche modo esposti al Covid. Pare che il problema sia nato proprio da questo, dal momento che – nonostante la quarantena effettuata – entrambi si sarebbero visti saltare la partecipazione al reality. Una notizia che non avrebbero preso affatto bene: “Pare abbiano fatto una scenata, lei soprattutto. Sono stati giorni in hotel, quindi erano sclerati. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre” – ha spiegato la Marzano.

GF Vip, in arrivo 10 nuovi concorrenti

Nonostante l’improvviso venir meno della presenza di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià (che non hanno ancora rotto il silenzio sui social), le novità non mancano di certo. Alfonso Signorini ha già annunciato ben 10 new entry, che faranno il loro ingresso in maniera scaglionata nel corso delle prossime settimane. Il reality show si prolunga infatti fino al 14 marzo 2022, diventando così l’edizione più lunga di tutti i tempi, ed è proprio necessario introdurre qualche nuovo concorrente per movimentare le acque.

Il cast dunque si allarga – e anche di molto: gli attuali inquilini non sanno ancora di dover rimanere nella Casa fino alla prossima primavera (sempre se non verranno eliminati prima), né tantomeno che ci sono già altri volti noti dello spettacolo pronti a fare loro concorrenza. I primi dovrebbero entrare già nel corso della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 22 novembre. Sui nomi vige ancora il massimo riserbo, perché il conduttore vuole contare sull’effetto sorpresa. Tuttavia, sono ormai settimane che circolano indiscrezioni su chi potrebbe arrivare.

Secondo alcuni rumor, ci sarebbero due donne in pole position: stiamo parlando di Maria Monsè e di Patrizia Pellegrino, che potrebbero essere addirittura tra le prime a varcare la soglia rossa. A dicembre dovrebbero invece raggiungere Cinecittà anche Vera Gemma e Nathalie Caldonazzo. Tra gli altri nomi è spuntato anche quello di Valeria Marini, che batterebbe ogni record: questa sarebbe la sua terza partecipazione al GF Vip. Infine, un altro volto di cui si sta parlando molto è quello di Adelaide De Martino, sorella del famoso ballerino.