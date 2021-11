GF Vip, dieci nuovi (probabili) ingressi: chi sono

GF Vip 6: il cast ufficiale

Gli autori del reality del momento, il GF Vip, hanno atteso venti puntate prima di rivelare una decisione che andrà a sconvolgere gli equilibri creati fino a questo momento nel programma, cambiandone probabilmente gli esiti. Nel corso della puntata del venerdì 19 novembre, Alfonso Signorini ha annunciato ai membri della casa l’ingresso di dieci nuovi concorrenti. I primi due rinforzi entreranno già lunedì 22 (ma questo gli inquilini ancora non lo sanno). Tutto da rifare, dunque, per i vip del cast della sesta edizione: occorre rimboccarsi le maniche e trovare nuove strategie per conquistare il favore del pubblico, anche perché lo show terminerà a metà marzo del prossimo anno.

La finale a marzo (ma i vip non lo sanno)

Una settimana cruciale quella che si sta concludendo per tutti gli appassionati del GF Vip con novità importanti che non riguardano solo il pubblico ma anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Dopo il comunicato dei vertici della rete con oggetto il prolungamento della durata del reality, che si concluderà intorno alla metà di marzo 2022 (decisione non ancora comunicata ai vip nella casa), arriva il secondo annuncio, direttamente collegato al primo: nel gioco entreranno nuovi concorrenti e presto la casa diventerà più affollata.

Dieci nuovi vip sono, dunque, attesi tra le colorate mura domestiche dello show, pronti a movimentare le alleanze già formate tra i membri del cast originale. Alfonso Signorini non ha ancora rivelato la loro identità per non rovinare l’effetto sorpresa ma il pubblico già sa che, per i “vipponi”, sarà l’ultimo fine settimana con i compagni già noti. I primi due ingressi sono attesi per lunedì 22 novembre.

I nuovi ingressi: le prime donne

Quando si tratta di GF Vip, le indiscrezioni riescono a diventare notizia prima del previsto e da qualche settimana già circolano i nomi dei probabili nuovi volti che andranno a popolare la Casa con la missione di dare nuovo spirito a questa sesta edizione, secondo molti meno emozionante di quella dello scorso inverno. Su Twitter il giornalista Giuseppe Candela anticipa l’ingresso di Maria Monsè e di Patrizia Pellegrino, due donne molto note al pubblico italiano.

Sarebbe programmato per dicembre, invece, l’arrivo di Vera Gemma e di Nathalie Caldonazzo. Ma questi non sono i soli nomi a circolare in rete: tra gli altri, si è parlato anche degli ex tronisti Giulio Raselli e Giulia Cavaglià e di Adelaide De Martino, sorella del famoso conduttore e ballerino Stefano. Non ci resta che attendere e stare a vedere cosa accadrà.