Elodie struccata e senza filtri: la foto (pazzesca) su Instagram

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Bella, anzi bellissima: Elodie struccata e senza filtri è divina, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram in cui è letteralmente pazzesca. Tre scatti acqua e sapone che, se possibile, risaltano ancora di più il suo fascino naturale che da anni ormai ammalia il pubblico.

Mettiamo da parte, dunque, le foto glamour e patinate di lavoro e lasciamo spazio a una Elodie al naturale che seduce i suoi fan. E che piace un sacco anche a noi.

Elodie, senza trucco e filtri su Instagram è pazzesca

Semplicemente pazzesca: Elodie senza trucco e senza filtri su Instagram mette in mostra tutta la sua bellezza acqua e sapone. La cantante non ha di certo bisogno di make-up o di stratagemmi per risultare perfetta, perché lo è al naturale. E gli scatti che ha condiviso con i suoi follower lo dimostrano alla perfezione.

Nelle immagini, tre selfie, è ritratta in primo piano e si nota subito che non ha nulla a truccare il viso, forse solo un po’ di burro di cacao. I grandi occhi non sono sottolineati con nulla, ma risultano comunque intensi, così come si può notare la sua pelle perfetta.

Tre foto che Elodie ha condiviso per dare un annuncio speciale e ringraziare di cuore tutti i suoi fan. “Il forum è sold out e sono pervasa da emozione e felicità – si legge a corredo delle foto -. Ho iniziato a studiare e a provare. Spero di stupirvi, di farvi divertire e di emozionarvi. Ci vediamo presto. Il nostro primo forum”. Parole accompagnate dalle emoji del cuore e della faccetta commossa e felice. Il forum, a cui fa riferimento Elodie, è quello di Assago a Milano, dove il 12 maggio si terrà un suo concerto.

C’è da dire che per lei questo è un periodo straordinario, sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. E non lo nasconde: la sua felicità emerge spesso dai post che condivide, così come la sua bellezza che sembra ancora più luminosa, come accade quando si vivono momenti speciali. L’ultimo anno è stato frenetico, ricco di nuove prove e di numerosi successi: i suoi brani hanno scalato le classifiche, ha debuttato al cinema e poi ha fatto ritorno sul palco dell’Ariston nuovamente come cantante in gara al Festival di Sanremo. E infine, come dimenticarlo, c’è l’amore: quello con Andrea Iannone la sta rendendo felice e lei non lo nasconde.

Elodie, dal make-up al no trucco: i suoi tanti stili

Che sia truccata con make-up strabilianti e pronta per un evento importante, oppure senza trucco in un momento di vita quotidiana, Elodie è sempre meravigliosa. Lo è in maniera totalmente oggettiva come dimostrano le numerose foto che condivide su Instagram e che ne testimoniano i tanti stili.

Basti pensare al carosello di immagini che ha condiviso di recente e che la mostra con il compagno Andrea Iannone: in quelle foto la si può vedere sia in perfetta mise da spettacolo sia acqua e sapone in un momento di relax. A Sanremo, poi, ha sfoggiato dei look che hanno lasciato senza fiato, non solo per il carattere grintoso e e rock, ma anche per il make-up deciso che si abbinava alla perfezione con i suoi outfit.

Sensuale e intrigante, giocosa e più sportiva oppure con look decisamente eleganti, una cosa è certa: Elodie non smette mai di stupire per il suo talento, certo, ma anche per fascino e bellezza.