Elodie e Levante: sensuali e affiatatissime riscaldano la vigilia di Sanremo

Elodie organizza il party prima del Festival di Sanremo, che si tiene dal 7 all’11 febbraio, e risponde Levante. Le due cantanti, nemiche sul palco, affiatatissime in pista, si sono scatenate in un balletto travolgente che è diventato virale. E sui social non si fa altro che parlare di loro.

Elodie, il party prima di Sanremo 2023

Dunque, Elodie ha voluto celebrare l’arrivo del suo nuovo album Ok, respira e la docuserie sulla sua vita, Sento ancora la vertigine, in arrivo su Amazon Prime dal 20 febbraio, con un party a Villa Noseda, vicino al Casinò di Sanremo. Alla festa erano presenti quelli che contano nel mondo della musica, da Madame a Dardust, da Mara Sattei a Salmo. Ma la regina della serata è solo lei, Elodie.

Il balletto con Levante e il look come Chiara Ferragni

La cantante, in gara a Sanremo 2023 col brano Due, si è presentata al party con un lungo abito da sera nero, fasciante, dagli spacchi laterali vertiginosi, spalle scoperte e scollo profondo. Un mix tra Angelina Jolie e Morticia Addams ad alta sensualità. Ma in fondo il look di Elodie rappresenta il vero trend del momento, anche Chiara Ferragni ha svelato sul suo profilo Instagram l’outfit del Festival (o per lo meno ha voluto stuzzicare la fantasia dei fan con una possibile mise) e i due modelli si assomigliano pericolosamente.

Fonte: IPA

Anche se forse l’abito di Elodie non brilla di originalità, di certo ha raggiunto il suo scopo: quello di far sentire chi lo indossa uno schianto. E in effetti è così. Se poi al look accattivante aggiungiamo, il balletto scatenato con Levante, il gioco è fatto. Se dovessimo utilizzare un aggettivo per descriverla, questo sarebbe irresistibile. Se ne sono accorti i suoi fan che sono andati in sollucchero non appena lo stacchetto è stato condiviso nelle storie del suo profilo Instagram.

Elodie infiamma Sanremo

La gara a Sanremo non è ancora cominciata ma Elodie ha già vinto la corona da reginetta del Festival. Le co-conduttrici di Amadeus sono avvisate. Così su Twitter fa tendenza: “Ieri sera riscaldamento pre settimana sanremese con @Elodiedipa 💗”. “Spettacolare outfit per la divina Elodie”. “a due giorni dall’inizio di #Sanremo2023 io sono qui per ricordarvi questa gnocca di @Elodiedipa aveva messo su l’esibizione per eccellenza come Queen quale è 👑✨💐” riferendosi a Sanremo 2021 quando la cantante arrivò sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.

Il balletto di Elodie e Levante “benedice” il Festival seguendo la metafora religiosa: “Settimana santa appena iniziata ed è già stata benedetta da Elodie e Levante che ballano, mio dio cosa ci aspetta“. C’è poi chi prega perché sia lei a vincere il Festival: “o vorrei così tanto che Elodie vincesse questo Festival questa ragazza se lo merita così tanto”.

