Domenica In, D’Alessio si emoziona con la Venier. Ma dimentica Anna Tatangelo

È una puntata di Domenica In che profuma già di Natale quella in cui Mara Venier ha ospitato, tra gli altri, due amatissimi artisti partenopei pronti a partire per un tour di coppia dal 26 dicembre: Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio.

Tra aneddoti, curiosità, ricordi, i musicisti hanno raccontato la loro amicizia, il loro sodalizio e il loro comune progetto artistico. Poi, il discorso è scivolato anche sulle imminenti feste natalizie. Come ben si sa, questo periodo è vissuto e sentito in modo particolarmente intenso a Napoli. Dunque, i due artisti come passeranno il prossimo Natale?

La padrona di casa, Mara Venier, non poteva in effetti esimersi dal chiederlo. Eppure la risposta è inaspettatamente malinconica, soprattutto da parte di Gigi D’Alessio, che ha rivelato dei particolari emozionanti alla conduttrice e al pubblico.

Nello specifico, per lui, questa festa tanto attesa in cui ci si riunisce con tutta la famiglia sotto l’albero o davanti al presepe, ha un significato particolare. Un significato legato a un dolore che, sebbene risalga a diversi anni fa, ogni anno, in occasione delle feste, torna a farsi vivo.

Dentro di me il Natale non sarà mai una giornata facile, visto che ho perso mia madre nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Avevo 18 anni. Per me questa festa sarà sempre segnata dal ricordo di questo evento doloroso.

Nonostante la malinconia che si riaffaccia ogni anno intorno al 25 dicembre, Gigi D’Alessio racconta di fare del suo meglio, sempre, per far vivere alla sua bella famiglia, le feste migliori, in armonia e serenità.

Questa tristezza che sento dentro nessuno me la può togliere. Ma occorre sempre ricordarsi di avere delle responsabilità, anche quella di far vivere ai figli e ai nipoti un Natale sereno. So che non posso trasferire su di loro la mia malinconia, per questo mi impegno sempre al massimo per fare passare loro delle belle giornate. Cerco di organizzare le feste a casa nostra, per far godere a tutta la famiglia momenti felici e sereni.

Tuttavia, durante la puntata non ha fatto alcun accenno alla compagna Anna Tatangelo. La donna, che è accanto a Gigi da anni, condivide con lui l’amore per la famiglia. Aria di crisi? Niente affatto: come hanno dimostrato a 20 Anni che Siamo Italiani, i due sono affiatatissimi.

Ed è chiaro che quando D’Alessio parla di impegnarsi a far vivere un Natale sereno in casa, il suo pensiero vola anche a lei che già da qualche giorno, a giudicare dal suo profilo Instagram, sembra entrata in pieno mood natalizio, tra altissimi e luccicanti alberi di Natale e ricette di tagliatelle fatte in casa da preparare per il pranzo del 25. Insomma, il Natale a casa D’Alessio, grazie anche a Lady Tata, si annuncia una grande festa.