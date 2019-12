Anna Tatangelo, frecciatina a Gigi D’Alessio dopo la crisi e le mancate nozze

editato in: da

Anna Tatangelo lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio in diretta tv dopo la crisi e il ritorno di fiamma. La coppia è tornata insieme dopo una breve separazione e oggi fra i due l’intesa è più forte che mai, anche se la cantante di Sora non perde l’occasione per fare qualche battuta sul compagno.

L’ultima volta è accaduto nel corso di 20 anni che siamo italiani, dove Anna Tatangelo ha duettato con il cantante napoletano sulle note di Un nuovo bacio, la canzone che li fece innamorare. La 32enne ha fatto il suo ingresso sul palco fasciata in un abito rosso fuoco, bellissima e sorridente. Poco dopo l’esibizione, Vanessa Incontrada l’ha raggiunta per complimentarsi con lei.

L’attrice spagnola ha confessato di essere diventata molto amica con D’Alessio, creando un’ottima intesa che ha funzionato anche davanti alle telecamere. Anna si è invece complimentata con i due: “Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani”, ha detto. Poco dopo però ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Gigi.

“Gigi è molto simpatico. Anche a casa lo è?”, ha chiesto Vanessa e lei ha prontamente risposto: “A casa un po’ meno!”. Un modo per punzecchiare il cantante che non è sfuggito ai fan della coppia. E mentre i problemi del passato, almeno in parte, sembrano superati, non ci sarebbe ancora un matrimonio all’orizzonte.

La Tatangelo ha sempre sottolineato quanto le nozze siano importanti per lei e qualche tempo fa al dito della cantante era comparso anche un anello. Ora però il fatidico “sì” non sarebbe in programma. Dopo il ritorno di fiamma, i due cantanti avevano deciso di proteggere ancora di più la loro privacy, evitando esibizioni di coppia e foto su Instagram. Per 20 anni che siamo italiani però hanno deciso di fare uno strappo alla regola.

Dopo l’arrivo di Anna sul palco, la Incontrada ha voluto accanto a sè il compagno Rossano Laurini che si è mostrato per la prima volta di fronte alle telecamere.