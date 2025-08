IPA Andrea Delogu

Andrea Delogu si sta rilassando prima del suo nuovo impegno professionale. La conduttrice televisiva, infatti, ha di recente rivelato che farà parte del cast dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza in autunno. Come tante colleghe prima di lei, la presentatrice metterà in mostra le sue doti nel campo della danza e si racconterà a cuore aperto nella fortunata trasmissione televisiva.

Prima di cominciare a indossare le scarpe da ballo, Andrea Delogu ha deciso di concedersi una pausa in una meta molto ambita: la bellissima Thailandia. Dalle acque cristalline del paese turistico, la conduttrice ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale degli scatti in cui indossa un sorprendente costume intero, decorato da una stampa floreale nei toni del rosso e del verde.

Andrea Delogu, il costume stampato

Andrea Delogu è stata una delle protagoniste dell’estate televisiva 2025, grazie alla sua divertente e professionale conduzione del Tim Summer Hits, in coppia con Carlo Conti. Nelle diverse puntate dello show musicale, la conduttrice ha sfoderato dei look che la rendevano davvero affascinante e ha mostrato, ancora una volta, la sua bravura come padrona di casa di programmi dedicati alla musica.

Dopo aver terminato il suo impegno per il seguitissimo programma televisivo di Rai Uno, Andrea Delogu è volata in Thailandia, dove ha trascorso dei giorni all’insegna del relax, in cui non sono mancati, però, gli impegni lavorativi. La conduttrice, infatti, è stata protagonista di un book fotografico, come rivelato da lei stessa su Instagram: “Sono foto professionali per un progetto patinato”.

Negli scatti social Andrea Delogu indossava un costume che esaltava ulteriormente la sua bellezza naturale. Si trattava infatti di un modello intero con taglio a balconcino e bretelline sottili. Il capo d’abbigliamento era stato confezionato in un tessuto decorato da una stampa floreale verde e rossa. Nella parte posteriore il costume lasciava parzialmente scoperta la schiena della conduttrice, dando così un tocco seducente a tutto l’insieme.

Andrea Delogu pronta per Ballando con le stelle

Da pochi giorni è stata resa nota la partecipazione di Andrea Delogu alla prossima edizione di Ballando con le stelle e già la conduttrice è una delle concorrenti più attese di quest’edizione dello show. La presentatrice ha annunciato il suo futuro impegno televisivo in modo molto particolare, condividendo, infatti, un filmato in cui riceveva una finta telefonata di Milly Carlucci che le svelava di essere parte del cast del programma tv. Alla fine del video la conduttrice, però, cadeva a terra rovinosamente, ironizzando sulla sua agilità e, quindi, sul suo futuro successo nel dancing show.

Oltre ad Andrea Delogu, la produzione del programma televisivo Rai ha annunciato già altri due protagonisti della prossima edizione. Scenderanno in pista, infatti, anche Rosa Chemical e la Signora Coriandoli. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma televisivo sono stati svelati i nomi di alcuni dei professionisti che faranno da coach ai concorrenti vip.

Tra di loro diverse riconferme, come l’amatissima Alessandra Tripoli e Giovanni Pernice. L’annuncio della permanenza nello show televisivo del ballerino italo-inglese è stato commentato anche da Bianca Guaccero.