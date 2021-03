Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 14 al 21 marzo

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Il serale è alle porte: i prof compongono tre squadre e spiegano le “regole del gioco”. Tra le competizioni da sostenere, c’è “il guanto di sfida” che metterà a confronto un allievo con uno o più avversari. I giurati esterni che valuteranno le prove, elimineranno due studenti, già nel corso della prima serata.

Amici 2021, cosa accadrà al serale

Tutti gli allievi della scuola sono passati al serale: è la prima volta nella storia di Amici che c’è un gran numero di partecipanti allo show del sabato sera, precisamente 17. Nella puntata del 16 marzo, Maria comunica agli insegnanti come si articolerà il serale: la produzione ha deciso che verranno formate tre squadre, composte da cantanti e ballerini.

Gli insegnanti di canto e danza formeranno delle coppie sulla base di comunione di intenti e identità di vedute. Ogni team sarà composto da due professori, uno di canto e uno di ballo, i quali si porteranno dietro i rispettivi allievi. In questo modo, i docenti potranno trasferire agli studenti la loro esperienza, sostenendo i ragazzi della propria squadra e sfidando quelli delle altre squadre che non rispecchiano la loro idea di talento. A giudicare la gara ci saranno 3 giudici esterni e, già nel corso della prima puntata del serale, avverranno due o tre eliminazioni.

Amici 2021, il team Zerbi-Celentano

La prima squadra è capitanata dagli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e si compone di 7 allievi: Deddy, Enula, Sangiovanni, Tommaso, Esa, Serena e Leonardo. I ragazzi incontrano i professori che spiegano loro la strategia di gioco. Zerbi comunica ai ragazzi che avranno a disposizione una serie di strumenti, utili a dimostrare il loro valore: sfide, guanti di sfida e comparate che serviranno a mettere in risalto il talento dei componenti di una squadra e, al contrario, le lacune degli avversari.

Rudy e Alessandra hanno una strategia ben chiara in mente: focalizzarsi sulle squadre avversarie e individuare i loro punti deboli. La maestra Celentano crede che due ballerine, allieve della Cuccarini, siano particolarmente facili da combattere: Martina e Rosa. La prima perché, secondo la sua opinione, non eccelle neanche nel suo stile, il latino, e la seconda perché è solo bella e se la cava nell’interpretazione ma manca totalmente di tecnica.

Analogamente, Rudy parla di quelli che secondo lui sono gli anelli più deboli della scuola: in primis Raffaele che, secondo il suo parere, ha una buona vocalità ma è incapace di trasmettere emozioni e, in seconda linea, Ibla, la quale sembra aver perso del tutto il suo potenziale, soprattutto nella scrittura dei testi.

Amici 2021, il team Peparini-Pettinelli

A guidare la seconda squadra del serale vi è la coppia Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Il loro team è composto da soli tre elementi che, però, non sono mai stati messi in discussione. durante la loro permanenza nella scuola: Samuele, Giulia e Aka7even. La prof Pettinelli dice subito che il primo obiettivo da raggiungere è superare la prima puntata. Le due prof fanno un discorso analogo a quello dei colleghi Zerbi e Celentano ossia individuare i “bersagli” più facili da eliminare, nelle squadre avversarie. Anna crede che Esa, Deddy, Leonardo e Tancredi siano i primi su cui puntare: Esa e Deddy hanno problemi nell’intonazione, Leonardo ha uno stile retrò, mentre Tancredi, pur avendo proposto due inediti convincenti, non è in grado di interpretare le cover.

La Peparini, invece, trova che le ballerine meno forti delle squadre avversarie siano Martina e Serena. La prima perché, secondo lei, ha subito un’involuzione nel suo percorso, perdendosi completamente e la seconda perché, durante l’esibizione, non riesce a dominare la scena ma si lascia “inghiottire” dal palcoscenico.

Amici 2021, il team Arisa-Cuccarini

Il terzo e ultimo team, capeggiato da Arisa e Lorella Cuccarini è composto da 7 studenti: Rosa, Alessandro, Ibla, Martina, Tancredi, Raffaele e Gaia. La strategia delle due prof va in direzione totalmente opposta rispetto a quella proposta dai colleghi: valorizzare gli elementi della propria squadra, contando sui propri punti di forza e sul duro lavoro e non sulle debolezze degli avversari. Lorella dichiara apertamente che non vuole fare il gioco degli altri insegnanti ma essere propositiva, puntando sulla versatilità dei suoi studenti. La Cuccarini spiega che, per il momento, non ha intenzione di lanciare guanti di sfida o proporre comparate, optando maggiormente per un gioco difensivo, almeno in questa fase iniziale del serale.

Amici 2021, i guanti di sfida

Nella puntata del 19 marzo la maestra Celentano fa recapitare un messaggio in casetta per lanciare il primo guanto di sfida a Rosa. La De Filippi spiega ai ragazzi che la sfida può essere contestata dall’allievo/a sfidata e dall’insegnante ma solo la giuria ha il potere di annullarla a maggioranza, due voti su tre.

La prof Alessandra lancia il suo guanto, contrapponendo Rosa che, secondo il suo parere non conosce nemmeno l’ABC della danza, a Serena. Alle ballerine viene mostrata in video la coreografia da eseguire e Rosa accetta la sfida. A sorpresa, quest’ultima riceve un ennesimo guanto di sfida da parte della Celentano, sempre contro Serena. La coreografia proposta è molto difficile, si tratta di un can can che richiede molta tecnica e, in questo caso, Rosa contesta la sfida.

Anche la Peparini lancia il suo “guanto”, chiedendo sia a Tommaso che ad Alessandro di sfidare il suo allievo Samuele, in una gara di improvvisazione. Quest’ultimo che ha dato modo di mostrare le sue doti creative, è in una posizione di netto vantaggio rispetto ai suoi compagni. Infatti, Veronica conclude il suo messaggio, scrivendo “vinceremo facile”. I due ragazzi, sebbene preoccupati, non contestano la sfida.

Arrivano i primi guanti di sfida anche per i cantanti: la Pettinelli chiede ad Esa di competere con Aka7even, in un medley di tre brani diversi per genere e tonalità. Anna ritiene che il punto di forza del suo allievo sia la versatilità e, pertanto, lo ritiene un “fuoriclasse” mentre Esa, al suo cospetto è “un banale comprimario”. Lo studente del team Zerbi-Celentano accetta di buon grado la sfida.

Rudy fa recapitare un messaggio a Raffaele; per il prof, il ragazzo non è in grado di mettere la voce al servizio dei brani, dando valore al testo, contrariamente a Leonardo che ha una buona capacità di “entrare” nella canzone e di interpretarla. Per mettere in risalto le peculiarità di Leonardo, ossia il suo talento nel trasferire l’emotività sul palco, Zerbi propone un pezzo del cantautore Guccini (Pezzi di Vetro) che lascia poco spazio alla vocalità, puntando tutto sulla narrazione di un testo.

Amici 2021, puntata di sabato 20 marzo

Il serale si avvicina: mentre Rosa e Samuele incontrano le loro rispettivi insegnanti, Cuccarini e Peparini, la De Filippi spiega le dinamiche del serale ai ragazzi. Prima di tutto, Maria comunica ai ragazzi che, durante la prima puntata, ci saranno solo due eliminazioni. I tre giurati esterni voteranno per ogni sfida, dando la preferenza a uno dei due concorrenti, e avranno il potere di decidere chi verrà eliminato.

Una prima squadra comincerà la partita, scegliendo con quale team competere. Chi inizia la partita ha la possibilità di scegliere chi sfidare ma non il contenuto dell’esibizione. Il guanto di sfida può essere dichiarato solo dai prof che comandano la partita. Chi subisce la partita non può lanciare il guanto di sfida ma solo accettarlo. La giuria, su richiesta dello studente sfidato e del suo insegnante, può decidere a maggioranza di annullare il guanto. La comparata, invece, può essere richiesta dalla giuria in qualsiasi momento e, in quel caso, andrà a sostituire la prova decisa dall’insegnante.

La prima puntata si aprirà con una prima partita “al meglio dei tre”, nel senso che con un punteggio di 2-0 il gioco si ferma. A quel punto, verranno indicati tre studenti della squadra perdente; Maria aprirà una busta in puntata in cui sarà scritto se saranno i prof a scegliere i tre concorrenti, se la scelta verrà divisa tra insegnanti e alunni o affidata completamente ai ragazzi. I candidati scelti si sfideranno tra loro fino a che ne verrà eliminato uno. La squadra Rudy-Celentano, invece, comincia a pensare ad una strategia e a stilare una lista con gli elementi più e meno forti della squadra.

Oltre ai guanti di sfida, ci saranno le cosidette “comparate” ovvero le medesime performance di danza o canto eseguite da sfidante e sfidato. Le comparate di danza vedono sfidarsi Tommaso e Alessandro e quest’ultimo e Samuele. I cantanti che si confronteranno con gli stessi brani sono Aka7even e Sangiovanni e quest’ultimo e Tancredi.

Nel frattempo la produzione comunica agli allievi che attuerà un provvedimento disciplinare, a causa della eccessiva lentezza dei ragazzi nel cambio degli abiti di scena, durante il programma. Su votazione, vengono sanzionati Alessandro, Serena e Samuele che non potranno indossare i costumi durante lo show.