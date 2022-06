Nastri d’Argento Grandi Serie: tutti i vincitori, da Luca Argentero a Maria Chiara Giannetta

Le serie più belle, gli attori più amati, i premi speciali: sabato 4 giugno andrà in scena la consegna dei Nastri d’argento Grandi serie 2022, la kermesse – giunta alla sua seconda edizione – che premia la serialità televisiva. Tantissimi i progetti che otterranno i riconoscimenti, ma anche gli interpreti che vedranno riconosciuto il grande talento. Come Luca Argentero e Maria Chiara Giannetta che riceveranno il premio come migliori attori protagonisti.

Nastri d’Argento Grandi Serie: di che cosa si tratta

I Nastri d’Argento Grandi Serie, kermesse dedicata alla serialità, quest’anno è giunta alla sua seconda edizione. A stabilire i vincitori sono i giornalisti cinematografici italiani e i riconoscimenti verranno consegnati sabato 4 giugno a Napoli, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, al Teatro di Corte di Palazzo Reale. Le serie tv e i suoi attori saranno al centro della scena della Serata di Gala che si terrà a Palazzo Reale sul palcoscenico del Teatro di Corte il 4 giugno. I giornalisti cinematografici, chiamati a stabilire i vincitori, hanno preso in esame i titoli della stagione televisiva 2021-2022 andati in onda entro il 30 aprile 2022. Progetti e protagonisti che hanno ottenuto il plauso del pubblico.

Nastri d’Argento Grandi Serie, i vincitori

I Nastri d’Argento Grandi Serie è un appuntamento che ha lo scopo di premiare la serialità italiana, sempre più amata dal grande pubblico, come dimostrano i numeri di chi segue ogni puntata con affetto.

A ricevere il Nastro come migliori attori protagonisti saranno due interpreti che si sono particolarmente distinti nell’ultima stagione televisiva: Maria Chiara Giannetta – per il suo ruolo in Blanca – e Luca Argentero per quello in Doc – Nelle tue mani. Entrambi protagonisti di due serie di grande successo, che sono state molto amate dal pubblico.

Come attori non protagonisti, invece, otterranno il prestigioso riconoscimento Ambra Angiolini e Anna Ferzetti che hanno recitato insieme in Le fate ignoranti, trasposizione dell’omonimo film. E poi ancora Monica Guerritore per Vita da Carlo e Speravo de morì prima, Eduardo Scarpetta che ha recitato in L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta) e Max Tortora in Tutta Colpa di Freud e Vita da Carlo.

Mentre A casa tutti bene – La Serie di Gabriele Muccino e Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek sono le migliori tra le Grandi Serie 2022.

Il Nastro dell’anno per la serie più innovativa andrà a Zerocalcare per Strappare lungo i bordi. Per Vita da Carlo la più votata tra le serie original, Nastro per Carlo Verdone.

Non mancano i premi per gli esordienti, i Premi Biraghi – Serie, che vanno a due giovani talenti Caterina De Angelis (figlia d’arte, infatti la mamma è Margherita Buy) e Antonio Bannò: entrambi attori in Vita da Carlo, che sono stati scelti dal Direttivo SNGCI. Sempre il direttivo ha deciso di assegnare Nastri speciali all’autrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile di Studio Battaglia, ovvero le attrici Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris.

Premiate anche le serie in base al genere narrativo: I bastardi di Pizzofalcone tra i titoli crime, DOC – Nelle tue mani tra i dramedy, Bangla – La serie per la commedia e per i film tv Yara e Sabato, domenica e lunedì.

Altri premi verranno annunciati nel corso della serata del 4 giugno, quando verranno consegnati i Nastri ai protagonisti delle serie tv.