Tutta colpa di Freud con Bisio e Pandolfi: cast, episodi e dove vedere la serie

Dopo il successo riscosso in streaming, Tutta colpa di Freud- La serie è pronta a sbarcare in tv. La produzione è di RTI e Lotus Production, mentre la direzione è di Rolando Ravello. La storia è quella di uno psicanalista che, nonostante il successo riscosso sul lavoro, non riesce a gestire la sua famiglia sempre carica di problemi.

Tutta colpa di Freud, il cast

Un cast davvero d’eccezione, quello schierato per Tutta colpa di Freud, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. A questi tre nomi di spicco della tv e del cinema italiano si aggiungono quello di Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina e Luca Bizzarri, con la partecipazione di Stefania Rocca.

Tutta colpa di Freud, gli episodi

Francesco Tramelli (Claudio Bisio) è un uomo realizzato. Ha cresciuto tre figlie, Marta, Sara ed Emma, che ha reso delle donne indipendenti e pronte per la vita. La maggiore, che ha 27 anni, sta per conseguire il dottorato in Archeologia, mentre Sara (Caterina Shulha) sta per sposarsi con Filippo (Valerio Morigi) e lavora nell’hotel di lusso dei suoi futuri suoceri. Emma (Demetra Bellina) è invece pronta per traslocare a Londra e perfezionare il suo inglese.

Dopo l’abbandono di sua moglie Angelica Delony (Magdalena Grochowska), attratta dalle campagne ambientaliste di una Ong, Francesco si è fatto carico delle bambine alle quali ha fatto da padre e da madre. A stargli vicino è stato l’amico Matteo De Tommasi (Max Tortora), tassista romano trapiantato a Milano e ora autista di professione. Nonostante le difficoltà attraversate, Francesco sente di aver fatto un ottimo lavoro con le sue figlie, che ama sopra ogni cosa.

Eppure, come spesso accade, l’imprevisto è dietro l’angolo. Emma, pronta a imbarcarsi per Londra, incontra Claudio Malesci (Luca Bizzarri) il titolare dell’agenzia di Web Marketing più in vista del momento. Decide così di non partire più. Sara non arriva all’altare e cade fra le braccia di Niki (Lana Vlady), la stilista che ha disegnato il suo abito da sposa. Infine, Marta scopre che i fondi per la sua ricerca sono stati ceduti da Ettore Ascione (Luca Angeletti), suo professore e amante, al raccomandato di turno.

Francesco, all’oscuro di tutto, ha un malore che crede sia un infarto e corre in ospedale, dove Anna Cafini (Claudia Pandolfi) gli spiega che è un attacco di panico. Si tratta della sindrome del nido vuoto? No, non può essere: le sue figlie sono adulte e spedite verso una nuova vita. La realtà è però un’altra: tutte sono tornate a casa, in fuga da quei sogni che stavano per realizzare.

Dove e quando vedere la serie

Tutta colpa di Freud va in onda ogni mercoledì, a partire dal 1° dicembre, alle 21,30 su Canale5. È visibile in contemporanea su Mediaset Play e in tutti i dispositivi elettronici.