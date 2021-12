Blanca, finale da record: il colpo di scena che non ti aspetti

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, è finita e il trionfo è stato totale. L’ultima puntata, andata in onda su Rai 1 il 21 dicembre, ha battuto tutti i record.

Blanca, finale da record

Nonostante le partite di campionato, nonostante la Rai abbia deciso eccezionalmente di trasmettere una dopo l’altro il penultimo e l’ultimo episodio, Blanca si conferma la fiction rivelazione di questa fine dell’anno.

Le vicende della stagista ipovedente della polizia, interpretata da Maria Chiara Giannetta che con le uniformi ha grande dimestichezza visto che è stata anche la capitana dei Carabinieri in Don Matteo, hanno letteralmente appassionato il pubblico. L’ultimo episodio, intitolato Tornando a casa, ha incollato al piccolo schermo 5.800.000 milioni di telespettatori, pari al 27.94% di share.

Segue, ma a una certa di stanza, il film Il Primo Natale, con Ficarra e Picone, che ha raggiunto 3.339.000 spettatori pari al 15.95% di share. Insomma, anche per l’ultima puntata Blanca, il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi e ambientata in Liguria, si aggiudica il premio di trasmissione più vista della serata. D’altro canto, è un record che resta imbattuto dal 22 novembre, ossia da quando la Rai ha iniziato a trasmettere la fiction. Ogni volta che è andata in onda, per gli altri programmi non c’era speranza. Nemmeno il GF Vip ha scalfito il primato della serie.

Blanca, la confessione che lascia increduli

Ora, l’ultima puntata di Blanca ha riservato non poche sorprese. La storia prende improvvisamente una piega davvero inaspettata. La giovane collaboratrice è seriamente in pericolo. Il suo amico Nanni, interpretato da Pierpaolo Spollon, in realtà non è chi si spaccia di essere e vuole perpetrare la sua vendetta contro Blanca, minando seriamente la sua salute.

La situazione precipita e Blanca finisce nelle mani del suo aguzzino, in una situazione al limite della sopravvivenza. Per fortuna, i suoi veri amici, la piccola Lucia, interpretata da Sara Ciocca, e Liguori, alias Giuseppe Zeno, non l’abbandonano e riescono a salvarla.

Ma qualcosa accade, niente è come sembra e i tasselli del mosaico finalmente trovano il loro posto. Gli insospettabili sono i veri colpevoli e una delle persone più vicine a Blanca ha cambiato totalmente la sua vita, in peggio. La verità finalmente emerge e il vero assassino della sorella di Blanca esce allo scoperto con una confessione che lascia tutti increduli.

Blanca, attesa la seconda stagione

La prima stagione di Blanca finisce qua, ma c’è da credere che ce ne sarà anche una seconda, dato l’enorme successo di pubblico.