Blanca, il look: lo stile di Maria Chiara Giannetta e chi la veste nella fiction

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Maria Chiara Giannetta sta spopolando nei panni di Blanca, la protagonista dell’omonima serie, una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno: diventare consulente della polizia. Blanca ha uno stile molto particolare che punta tutto sul colore, quasi a contrastare il buio che la circonda.

Blanca, i giacconi colorati

Blanca si presenta alla stazione di polizia dove lavora con look sportivi e pratici per affrontare le indagini sul campo. Il pezzo forte del suo guardaroba sono i giacconi impermeabili, coloratissimi. Infatti lei ama moltissimo la pioggia perché quando piove le pare di tornare a vedere e per questo adora stare sotto l’acqua, anche quando diluvia, come abbiamo imparato nelle prime puntate della serie. Così, eccola indossare un giubbotto imbottito, a strisce verdi, blu elettrico e gialle, con cintura elastica arancione. Oppure ha una seconda versione, anche quella a righe orizzontali colorate.

Blanca: anfibi e leggings

A tanto colore contrappone top neri, scollati al punto giusto, jeans o shorts cortissimi che esaltano le gambe perfette della Giannetta, così come i leggings neri che indossa rigorosamente coi suoi anfibi.

Lo stile di Blanca è casual e allegro, anche in qualche modo ironico, e riflette perfettamente il suo carattere forte. Quello di una giovane donna che non si è arresa al buoi intorno a sé e che non vive la cecità solo come un ostacolo. In questo è aiutata dal suo cane, Linneo, che per la precisione è una femmina di bulldog francese.

Blanca, il mini dress

Ma gli outfit di Blanca non sono solo all’insegna della praticità e della solarità. Maria Chiara Giannetta sa sedurre con mini dress aderenti e tacchi alti, coi quali si muove benissimo. Una doppia arma di seduzione che le serve per incastrare i criminali, ma anche per attrarre il suo compagno di lavoro, l’ispettore Michele Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno), anche se non è propriamente il suo intento, almeno in apparenza.

Blanca, i costumisti

I costumi della fiction sono curati da Monica Saracchini e Angelo Poretti.

Blanca, trama della puntata Fantasmi

A proposito di Liguori, nella puntata Fantasmi si troverà coinvolto direttamente nel nuovo caso di omicidio. Il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. E Io stabile appartiene alla proprio alla famiglia di Liguori. Qui vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è tra l’altro lo zio di Liguori: Bianca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna qualcuno a mettere in dubbio la sua credibilità.

Blanca, dove e quando vederla

L’appuntamento con Blanca, la fiction ambientata in Liguria, è il lunedì su Rai 1 alle 21.25. Tutte le puntate si possono vedere anche su RaiPlay.