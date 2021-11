Blanca, l’esordio è un trionfo. Cresce l’intesa tra lei e Liguori ma lui ha un segreto

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Blanca, la nuova fiction di Rai 1, con protagonista Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, è già un trionfo. I primi due episodi, andati in onda lunedì 22 novembre in prima serata, hanno letteralmente sbancato in fatto di ascolti, stracciando qualsiasi altro programma in onda, GF Vip compreso.

Blanca batte il GF Vip

Dunque, Alfonso Signorini si deve inchinare davanti al successo di Blanca. La consulente non vendente della polizia ha incollato allo schermo ben 5.672.000 spettatori pari al 26% di share. Mente il GF Vip su Canale 5 ha conquistato solo 3.138.000 spettatori pari al 20.6% di share, aggiudicandosi il secondo posto tra le trasmissioni più viste della serata.

Dunque, Maria Chiara Giannetta, la famosa Capitana di Don Matteo, convince il pubblico e nel ruolo di Blanca trionfa. Anche grazie alla complicità del suo fedele amico a quattro zampe, Linneo, che a dispetto del nome è una femminuccia di bulldog americano. E naturalmente grazie all’intesa col suo nuovo collega, l’ispettore Michele Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno.

Blanca e l’ispettore Liguori: è intesa

È lui per primo a dare fiducia a Blanca e a comprendere le sue grandi capacità investigative, grazie ai sensi particolarmente sviluppati, soprattutto l’udito, che la aiutano a compensare il buio che vede intorno a sé.

Tra Blanca e Liguori il ghiaccio si rompe quasi subito. Mentre imparano a conoscersi, cresce la fiducia e l’intesa. I due indagano sull’omicidio di una donna, Margherita, che sembra essere stato compiuto da un maniaco. Il caso sembra trovare subito una soluzione, ma come sempre, ciò che è troppo semplice ed evidente, non è mai la via giusta.

Così mentre trascorrono la maggior parte del tempo insieme per trovare il bandolo della matassa, Liguori ne approfitta, riaccompagnandola a casa, per chiederle se può salire da lei. Blanca immagina cosa può succedere, perché la scintilla ormai è stata innescata, e glielo proibisce: lei non mischia lavoro e vita privata. Ma forse c’è dell’altro.

L’ispettore sembra nascondere qualcosa. Nega di essere impegnato con un’altra donna seriamente, ma Blanca capisce che le cose non stanno esattamente come lui dice. E nella scena finale del secondo episodio, tutto sembra chiarirsi. Liguori ha una famiglia e sta facendo il doppio gioco con la stagista?

Blanca, il trionfo su Instagram

In attesa di conoscere il lato nascosto dell’ispettore, sul profilo Instagram di Rai 1 sono arrivati moltissimi complimenti per la fiction e soprattutto per la sua protagonista: “Bellissimo poliziesco i protagonisti sono splendidi”. E ancora: “Bravissima Blanca🌹, sempre profondo✨lo sguardo del tuo bellissimo ispettore. Vi aspetto Lunedì.” “Bella, bella, bella! Divertente, profonda e con tanta suspence! “.

E non poteva mancare il riferimento a Don Matteo: “Sei graziosa… Hai lasciato i CC a Spoleto e ora sei entrata in Polizia… Augurissimi”.