Blanca, la nuova fiction Rai: trama, cast e quando va in onda

Si intitola Blanca la nuova fiction Rai con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Le puntate sono state presentate in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia lo scorso 6 settembre e andranno in onda nel 2022 su Rai Uno.

La trama di Blanca, nuova fiction Rai

La fiction Blanca è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e racconta la storia di Blanca, una detective specializzata in decodificazione. Le puntate sono ambientate a Pozzuoli, anche se le riprese si sono svolte a Rapallo, in provincia di Genova. La giovane protagonista arriva nel commissariato della città con il compito di risolvere alcuni casi molto complicati. La polizia infatti non riesce a sciogliere il mistero riguardo la morte di un pregiudicato e una donna finita in un cratere. Non solo: un adolescente è sparito, mentre un altro è stato rapito. I casi hanno tutti in comune la fabbrica di Somma e il suo direttore che utilizza metodi illeciti per condurre i propri affari. Nel corso delle puntate Blanca si troverà ad affrontare enigmi e a combattere le sue paure.

Il cast di Blanca

Oltre a Maria Chiara Giannetta, protagonista di fiction di successo, da Buongiorno mamma a Don Matteo sino a Che Dio ci aiuti, nel cast di Blanca troviamo altri attori molto amati dal pubblico italiano. Fra loro Giuseppe Zeno, ne panni del commissario Martusciello, reduce dal successo di Luce dei tuoi occhi e Mina Settembre. A interpretare l’ispettore Liguori invece ci sarà Pierpaolo Spollon, attore di Doc – Nelle tue mani e L’Allieva. Alla regia Jan Maria Michelini, marito di Giusy Buscemi e cineasta che ha diretto numerose fiction di successo fra cui Don Matteo.

Le puntate di Blanca e dove vedere la fiction

La fiction Blanca avrà un totale di 8 episodi che fanno parte della prima stagione. Non è ancora stato chiarito se lo show avrà una seconda stagione, ma, come accaduto per altri prodotti simili, dopo la messa in onda potrebbe arrivare l’annuncio. I telespettatori potranno godersi le puntate di Blanca nel 2022 su Rai Uno. La fiction, come tante altre dell’azienda di viale Mazzini, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.