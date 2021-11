GF Vip 6, chi potrebbe abbandonare il reality a dicembre

GF Vip 6: il cast ufficiale

Un’edizione che continua a far parlare quella del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’ufficializzazione del prolungamento dello show che finirà a metà marzo, arriva un’altra indiscrezione su quelli che sarebbero i vip che probabilmente abbandoneranno il reality a dicembre.

I concorrenti, infatti, non sanno ancora che la finale si svolgerà a metà marzo e non come stabilito inizialmente il 13 dicembre prossimo, fra poco meno di un mese. E la reazione di alcuni di loro potrebbe essere quella di non voler restare ancora per oltre tre mesi sotto ai riflettori della casa.

GF Vip 6, cinque vip lasceranno il reality a dicembre

Stando alle indiscrezioni rilasciate dall’influencer Amedeo Venza e da alcuni dialoghi tra i concorrenti nella casa, si può escludere il prosieguo del reality per ben cinque concorrenti: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi. I Vip in questione, per motivi personali e lavorativi, hanno già escluso di continuare l’avventura televisiva oltre la data prevista.

Sembra che Katia Ricciarelli stia già portando via le sue cose dalle stanza privata, Bortuzzo ha ribadito ad Aldo Montano che lui non vede l’ora di uscire a dicembre, mentre quest’ultimo vuole trascorre il Natale con la moglie e i figli. Francesca Cipriani invece vuole riabbracciare il suo fidanzato Alessandro, che proprio nella puntata del 22 novembre le ha chiesto di sposarlo in diretta e, infine, Gianmaria Antinolfi che ha degli impegni di lavoro a gennaio.

I due nuovi ingressi di Monsé e Pellegrino nella ventunesima puntata

Per evitare che le dinamiche del reality perdano di forza, si sta correndo ai ripari con i nuovi ingressi dei vip. Già nel corso della ventunesima puntata dello show, sono stati registrati due nuovi ingressi: quello di Maria Monsé e Patrizia Pellegrino. Entrambe sono entrate chiarendo le loro simpatie e antipatie.

La Monsé, dopo aver dichiarato di aver deciso di rientrare nella casa per una rivincita, ha detto a Signorini che tra i vip il numero uno in simpatia per lei è Giucas, mentre il numero uno in antipatia è Gianmaria. Patrizia Pellegrino, a sua volta, si è presentata in salotto mentre tutti sono “freezati” dicendo ad ognuno qualcosa, compreso che non trova molto simpatici né Soleil né Alex. Un doppio ingresso “bomba”, non c’è che dire.