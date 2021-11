GF Vip, il confronto tra Soleil e Amoruso e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Amore, scontri, famiglia. È stato difficile trovare il bandolo della matassa in una puntata così ricca di intrecci. Quella del GF Vip del 22 novembre è stata anche la prima volta dei nuovi ingressi, quello di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, aggiunte in corsa a quest’edizione torrenziale e che terminerà a marzo 2022. C’è stato quindi spazio per il nuovo che avanza e per il vecchio da rivedere, com’è accaduto nel caso di Soleil Sorge e del suo confronto con Lorenzo Amoruso.

GF Vip, Lorenzo Amoruso rimprovera Soleil

L’ex calciatore, oggi commentatore sportivo, è intervenuto per spiegare a Soleil cosa non abbia gradito nelle sue esternazioni verso Gianmaria Antinolfi, accusato – anche in modo piuttosto esagerato – di ostentare una agiatezza che non corrisponderebbe alla realtà. Sono state parole che hanno fatto riflettere, quelle dell’atleta, e che sono state una lezione per tutti e non solo per la Sorge.

Non è infatti raro che i concorrenti, magari a causa delle telecamere sempre puntate addosso, si lascino andare a delle considerazioni che sono andate oltre il limite. In questo caso specifico, è Lorenzo Amoruso a farlo notare: “Modi e tempi nel dire le cose vanno valutate, non puoi sparare a zero con così tanta cattiveria”.

A nulla sono servite le parole spese in difesa della Sorge da parte dell’opinionista Sonia Bruganelli: il calciatore è stato irremovibile e ha ribadito quanto il messaggio trasmesso da Soleil fosse sbagliato, soprattutto per i giovani che seguono la trasmissione da casa.

La proposta di matrimonio a Francesca Cipriani

Una delle sorprese più attese, esilaranti e romantiche del GF Vip 6. Francesca Cipriani attendeva da tempo che il suo fidanzato Alessandro tornasse a farle visita, ma mai avrebbe immaginato di ricevere una proposta di matrimonio di fronte a milioni di italiani. La showgirl, come suo solito, non ha mancato di riservare delle divertenti reazioni di gioia com’è nel suo stile.

“Ho capito che la felicità è stare insieme a te, voglio stare sempre al tuo fianco”, le ha detto Alessandro, prima di consegnarle il prezioso anello che ha suggellato il loro amore. Sarà per sempre, ormai la Cipriani ne è certa. Ma sarà davvero questa l’ultima volta del suo fidanzato sul tappeto rosso? Solo il tempo potrà darci una risposta.

L’ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino

Nuovi volti e nuove dinamiche, al Grande Fratello Vip. Per rimpolpare il cast in vista dell’allungamento dello show, la produzione ha infatti deciso di introdurre nuovi concorrenti – dieci – con i primi ingressi di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Due donne certamente forti, con una storia da raccontare e già protagoniste dei primi siparietti divertenti con Giucas Casella.

È stato infatti lui a introdurre la Monsè all’interno della Casa, nonostante non l’avesse riconosciuta e inizialmente scambiata per Adriana Volpe. Si è addirittura dovuto mettere in ginocchio per scusarsi di questa sua mancanza, ma la nuova concorrente ha dimostrato di essere disposta a perdonarlo sin da subito. Con il nuovo ingresso – almeno a detta della diretta interessata – conosceremo una nuova Maria, completamente diversa da quella che si era proposta nella sua prima e precedente esperienza al GF Vip.