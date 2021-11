GF Vip, Soleil al vetriolo contro Gianmaria: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

La ventesima puntata del GF Vip 6 è stata (come sempre) ricca di momenti ad alto tasso di emozioni. Non sono mancate sicuramente per Miriana Trevisan, la meno gradita al televoto che ha rischiato di abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Ma a catalizzare l’attenzione è stato l’ennesimo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, che di fatto ha visto il plotone di Vippone interamente schierato contro di lui. Nel reality condotto da Alfonso Signorini i toni si fanno sempre più accesi.

Soleil (ancora) contro Gianmaria

Soleil Sorge non è di certo una che le manda a dire e anche nella ventesima puntata del GF Vip ha dimostrato di avere una parlantina niente male. Ancora una volta la gieffina si è scagliata contro Gianmaria Antinolfi, che non ha mai attirato le sue simpatie nonostante la passata liaison amorosa. Ed è proprio a proposito di questo breve flirt che ha fatto delle rivelazioni a proposito dell’imprenditore, accusandolo di non essere sincero e di giocare nella Casa più spiata d’Italia fingendosi ciò che in realtà non è: “Quando ha iniziato a volermi comprare delle cose, oltretutto in outlet, mi sono allontanata.(…) Fa tanto il playboy, si nasconde dietro all’idea che vuole mostrare di sé, ma poi mangia pasta e piselli. Ma quanto è grande casa tua? Ti poni come uno che vive nel lusso disdegnando la semplicità. Il problema è il modo in cui ti vendi”. Un discorso non proprio edificante, diciamolo pure, tanto che tra una risatina e l’altra lo stesso Signorini ha commentato: “Sei una vipera!”. Ma pare che le altre Vippone confermino questa teoria.

Miriana eliminata, poi il colpo di scena

Miriana Trevisan è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip. È stata al centro dell’attenzione in particolare per la love story (o giù di lì) con Nicola Pisu, che si è preso una bella cotta per la showgirl, ma questa volta l’abbiamo vista protagonista di un bel colpo di scena. Stando ai risultati del televoto, la bella Miriana ha ricevuto pochi apprezzamenti da parte del pubblico che ha deciso di eliminarla dal gioco. In tutta risposta il GF le ha consegnato il biglietto di ritorno, così nello stupore generale è rientrata in Casa e il suo percorso prosegue (anche se è di nuovo in nomination).

La sorpresa per il compleanno di Aldo

Archiviato definitivamente lo spiacevole episodio (anzi, litigio) con Alex Belli, per Aldo Montano la ventesima puntata del GF Vip è stata fautrice di una bellissima sorpresa. Alfonso Signorini gli ha mostrato dei video di auguri per il suo compleanno, che ha festeggiato lo scorso 18 novembre, inviati da amici e familiari. Ma il più emozionante è stato quello dell’amata moglie Olga e dei figli, davanti ai quali non è riuscito a trattenere la lacrimuccia.