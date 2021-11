GF Vip, lo scontro tra Alex e Aldo e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata davvero scoppiettante, con tanti confronti – primo fra tutti quello tra Alex Belli e Aldo Montano, fino ad ora grandi amici all’interno della Casa – e momenti emozionanti che sanno toccare le corde del cuore dei telespettatori. Se vi siete persi l’appuntamento con il reality show, qui potete trovare alcuni dei momenti più interessanti della puntata.

Alex Belli contro tutti: l’amicizia con Montano è minata

Protagonista indiscusso della puntata, Alex Belli è stato al centro di tanti confronti e discussioni durante l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini. Tutto è partito dalla serata di Halloween, che ha decisamente incrinato i rapporti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Durante la puntata Belli ha avuto modo di confrontarsi con Gianmaria, con il quale i rapporti si sono incrinati giorno dopo giorno: Alex è convinto che Gianmaria “sia un fake”, Gianmaria dal canto suo lo ha accusato “di fare l’attore di continuo”. Non è stato però l’unico contrasto avuto durante quella serata: l’attore infatti ha avuto modo di parlare anche di Aldo Montano, uno dei suoi amici all’interno del loft di Cinecittà. In confessionale Belli lo ha invitato a “uscire allo scoperto” e ad “abbandonare l’aplomb da campione olimpico”.

Parole che hanno lasciato di stucco lo sportivo, furibondo perché Belli, invece che chiedere direttamente un confronto con lui, ha preferito sfogarsi in confessionale. Belli ha provato ad abbassare i toni invitando l’amico a riderci su, ma la discussione sembra essere tutt’altro che conclusa.

Francesca Cipriani, la sensibilità mai mostrata

Alfonso Signorini ha voluto mostrare una Francesca Cipriani diversa: la showgirl si è commossa guardando le sue foto da bambina e ricordando i momenti difficili della sua infanzia, segnata dal divorzio dei suoi genitori quando aveva solo 7 anni. A sorprenderla un video messaggio del padre, che non vede da più di due anni a causa del Covid: “Cara Francesca, abbiamo perso dei pezzi di vita quotidiana insieme, ma sono orgoglioso di te. Tu non sai cosa vuol dire mentire, sei pura dentro e buona e per me questo essere così è il regalo più bello che la vita mi ha fatto”.

Sophie Codegoni, l’incontro col padre

Un incontro emozionante quello tra Sophie Codegoni e il padre, con il quale i rapporti non sono sempre stati idilliaci. Pur essendo molto legati Sophie ha ammesso di non averlo fatto sentire come fondamentale troppe volte e di non avergli mai detto di considerarlo un punto di riferimento, e per questo vorrebbe chiedergli scusa. I due si sono incontrati nel giardino della Casa, dove hanno avuto un confronto molto toccante: “Tu hai deciso di venire qua e io non ero d’accordo, perché questa esposizione mi sembrava una minaccia per la nostra privacy. Però poi ho iniziato a vederti e ascoltarti, sono molto contento di come articoli i tuoi pensieri e i tuoi ragionamenti e per questo ho pensato di dirti una cosa che non ti ho mai detto: sono realmente orgoglioso di te“.