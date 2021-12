Blanca, è un trionfo: il tradimento velenoso lascia col fiato sospeso

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, è agli sgoccioli e la trama si fa sempre più intrigante. Mentre il penultimo episodio segna un nuovo record di ascolti.

Blanca, record di ascolti

Le vicende di Blanca, la collaboratrice ipovedente della polizia, hanno intrigato 5.512.000 spettatori pari al 26% di share, conquistando ancora il titolo di trasmissione più vista della prima serata, come accaduto già nelle settimane precedenti. Di nuovo, il GF Vip, condotto da Alfonso Signorini, deve accontentarsi del secondo posto con 3.017.000 spettatori e uno share del 20.3%. Gli altri programmi non concorrono nemmeno.

Blanca, quando vedere l’ultima puntata

D’altro canto, Blanca è alle battute finali. L’ultima puntata va in onda eccezionalmente martedì 21 dicembre su Rai 1 alle 21.25. Mentre su RaiPlay è possibile rivedere tutti gli episodi.

Blanca, vittima di un tradimento

La Giannetta alias Blanca, sempre accompagnata dalla sua fedelissima Linneo che ha superato perfettamente l’intervento dopo essere stata ferita durante uno scontro a fuoco, è in grave pericolo.

Lei non sa che la sua vita è a rischio e non sospetta di nulla. Ma qualcuno da tempo la sta spiando, ha piazzato telecamere ovunque e non la perde mai di vista né a casa né quando è al lavoro. Si tratta di una vera e propria ossessione. E ancor peggio la stanno avvelenando poco alla volta.

Blanca è totalmente inconsapevole di quello che le sta accadendo anche se si rende conto che qualcosa non va, che il suo corpo si sta indebolendo. Ma quello che è peggio, è che il suo aguzzino è una persona insospettabile, qualcuno che le sta vicino, che sembra prendersi cura di lei e invece sta tradendo la sua fiducia. Uno scenario inquietante si apre davanti a lei.

Intanto, Blanca risolve casi intricati in cui Liguori (Giuseppe Zeno) è coinvolto personalmente. Con lui la storia non è decollata e se c’era un principio di attrazione, adesso sembra tutto svanito. Troppo imbarazzo si è creato tra i due. Mentre l’amico chef (interpretato da Pierpaolo Spollon) conquista terreno.

Blanca, trama dell’ultima puntata

Nell’ultima puntata, intitolata Tornando a casa, la salute di Blanca è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo. Nel frattempo le indagini vanno avanti. Blanca sta seguendo un caso che la interessa molto da vicino. Infatti, riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella.