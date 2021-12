Blanca raddoppia per il finale ed è sempre più in pericolo

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Ultimi episodi per Blanca, la fiction-rivelazione con Maria Chiara Giannetta. La serie dunque si avvicina al gran finale e cresce la suspense per il destino della sua protagonista che si trova in una situazione davvero pericolosa. E la Rai decide di raddoppiare l’appuntamento.

Eccezionalmente infatti Blanca andrà in onda due volte questa settimana, proprio per concludere la serie prima di Natale e lasciare libero il palinsesto per le trasmissioni dedicate alle Feste.

Blanca, quando e dove vedere le ultime puntate

Dunque, l’appuntamento con Blanca resta invariato il lunedì. La penultima puntata va in onda in prima serata su Rai 1 il 20 dicembre, mentre l’episodio conclusivo, quando forse sapremo cosa accadrà alla consulente della polizia e se la storia d’amore con Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno) finalmente esploderà oppure no, è prevista per martedì 21 dicembre sempre su Rai 1 alle 21,25.

Avevamo lasciato Blanca in grave pericolo. Qualcuno la sta spiando, entra in casa sua quando non c’è e la tiene continuamente sotto controllo con delle telecamere piazzate nel suo appartamento. Finalmente abbiamo visto il volto di chi ha per lei un’ossessione morbosa. E non potevamo credere ai nostri occhi. Da quel personaggio non ce lo saremmo mai aspettato.

Nel frattempo il flirt con Liguori ancora non decolla, mentre l’amico chef, interpretato da Pierpaolo Spollon, è sempre più geloso.

Blanca, trama del penultimo episodio

Nel penultimo episodio, Macchie, la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male.

Blanca, trama dell’ultimo episodio

La resa dei conti non è lontana. Il 21 dicembre con l’ultima puntata, intitolata Tornando a casa, vedremo Blanca indagare su un caso che la interessa molto da vicino. Infatti, riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo.

Blanca, rumors sulla seconda stagione

In attesa quindi di vedere il gran finale del crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, già circolano voci sulla possibilità di una seconda stagione di Blanca, dato il suo enorme successo, quasi da record.