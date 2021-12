Blanca, è ancora record: scoppia la gelosia ed emerge il lato oscuro

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Blanca, la fiction di Rai Uno con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, batte ancora il record, confermandosi trasmissione più vista della prima serata del lunedì. Gelosia, noir, mistero e un pizzico di ironia sono gli ingredienti che fanno trionfare la serie.

Blanca, è record

Dunque Blanca tiene incollati al teleschermo 5.431.000 spettatori pari al 24.9%. Segue a distanza su Canale Cinque il GF Vip, condotto da Alfonso Signorini, che nonostante i dati in crescita non riesce a sorpassare la fiction Rai in termini di ascolti e così convince 3.694.000 spettatori pari al 23.5% di share. Certamente gli inquilini della Casa fanno discutere sui social specialmente dopo che Alex Belli è stato squalificato, ma la trama avvincente di Blanca resta imbattibile.

Blanca, scoppia la gelosia

Nella puntata andata in onda su Rai Uno il 13 dicembre, intitolata Blu Profondo, i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori (Giuseppe Zeno).

Tra i due la complicità aumenta ed è palese a tutti, ma Liguori è sfuggente, indeciso. Forse ha paura di legarsi davvero? Di essere troppo coinvolto dalla collega? Inevitabilmente ferisce Blanca che si trova così quasi spinta tra le braccia di Nanni, il giovane chef di specialità genovesi, sempre pronto e attento nei confronti della consulente ipovedente della polizia. Ma è davvero la persona giusta per Blanca? Intanto la gelosia serpeggia.

Blanca, il lato oscuro

Nanni, interpretato da Pierpaolo Spollon che abbiamo già visto ne L’Allieva accanto ad Alessandra Mastronardi, sembra celare un lato oscuro e inquietante. Blanca è spiata da qualcuno attraverso delle telecamere piazzate nel suo appartamento e le scene finali della puntata svelato l’identità di chi la tiene sotto controllo, creando ansia e incredulità negli spettatori.

Anche se una notizia positiva c’è: Linneo è tornata a casa sana e salva e in forma, dopo essere stato ferito durante uno scontro a fuoco. Moltissimi i commenti sul profilo Instagram di Rai Uno: “Bellissima fiction e il cane superlativo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. “Bravissima Blanca e Linneo è dolcissima 👏👏👏👏👏👏”. “Molto bella questa fiction❤️❤️❤️bravissimi tutti gli attori e un applauso a Linneo🐶”.

Blanca, raddoppia l’appuntamento

Blanca raddoppia l’appuntamento e gli ultimi episodi andranno in onda lunedì 20 e martedì 21 dicembre sempre su Rai Uno in prima serata. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay.