Chi è Caterina De Angelis, la figlia di Margherita Buy

I lunghi capelli biondi, gli occhi blu e profondi come quelli della mamma e una bellezza acqua e sapone capace di affascinare chi la guarda. Caterina De Angelis, classe 2001, è nata dalla relazione d’amore che l’attrice Margherita Buy ha avuto con il chirurgo Renato De Angelis, con cui è stata legata dal 1996 al 2012.

Caterina frequenta la facoltà di Film Studies all’Università di Exeter in Inghilterra e questa estate è stata tra i protagonisti di alcune immagini pubblicate sul numero di Vanity Fair diretto da Tommaso Paradiso, compresa la copertina della rivista dove Caterina è stata immortalata sugli scogli al mare, mentre si fa ombra con un largo cappello di paglia.

Non si conosce molto della vita privata della figlia di Margherita Buy, di cui la mamma attrice ha spesso parlato nel corso di alcune interviste. Anni fa a Io Donna aveva raccontato che grazie alla figlia si rispetta e si cura di più per esserle da esempio: “Sicuramente grazie a lei mi rispetto di più e mi curo. Sono ancora importante per mia figlia e devo esserle d’esempio. Voglio che pensi a me come a una madre attiva, che si tiene in forma. Sentirmi utile è una bella sensazione, ringiovanisce”, aveva spiegato l’attrice.

Una mamma presente e affettuosa: Margherita Buy è su Instagram, dove ha un profilo ufficiale, ma non pubblica molte immagini. Tra gli scatti però c’è anche un bel primo piano della figlia Caterina, dal quale emerge in tutta la sua bellezza e somiglianza con la mamma. Nonostante la mascherina ne celi parte del viso, infatti, gli occhi risaltano per la loro profondità, un tratto che sicuramente ha ereditato dalla mamma Margherita Buy. L’attrice in quell’occasione aveva accompagnato la fotografia con una semplice frase: “Mia figlia Caterina” accompagnata da un cuore.

Margherita Buy ha recentemente spento 59 candeline, la talentuosa interprete infatti è nata il 15 gennaio del 1962. Nel corso degli anni ha costruito una bellissima carriera, interpretato ruoli indimenticabili e facendo incetta di premi: ha il record di vittorie sia per quanto riguarda i David di Donatello che per i Nastri d’Argento. Al momento è impegnata, insieme a un nutrito cast di attori, con Made in Italy, serie tv in cui interpreta Rita Pasini caporedattrice di una rivista di moda.