“Isola dei Famosi” 2023: le date e i nomi dei primi concorrenti

Quest’anno, gli appassionati di reality show non avranno tempo di annoiarsi: subito dopo la chiusura della Porta Rossa della Casa del Grande Fratello, si apre quella dell’Isola dei Famosi, lo show più estremo della televisione italiana.

Sono infatti state annunciate le date della prossima edizione del programma che sfida i Vip a una dura gara di sopravvivenza, il ritorno è atteso per aprile 2023. A condurlo, per la terza volta consecutiva, ancora Ilary Blasi. Mentre tra i concorrenti, quest’anno, pare ci saranno molti ‘figli di’.

Isola dei Famosi 2023: quando inizia e quanto dura

La data da segnare sul calendario è il 10 aprile 2023, il lunedì successivo alla finalissima del GF Vip, che termina il 3 aprile. Ad annunciarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “L’Isola dei Famosi 2023 riparte ufficialmente dopo il GF Vip e al momento sono previste dieci puntate”.

Dieci settimane, dunque, saranno quelle di soggiorno delle celebrities sull’isola selvaggia, con la finale prevista presumibilmente lunedì 12 giugno. Se, però, l’appuntamento settimanale con gli spettatori sarà doppio – come lo scorso anno – le puntate potrebbero essere non dieci, bensì venti.

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Non sono ancora stati confermati i nomi dei concorrenti della prossima edizione del reality, ma voci del settore danno quasi per certa la partecipazione di Dayane Mello, la modella brasiliana già concorrente di Pechino Express nel 2020 e del Grande Fratello Vip.

All’appello anche numerose famiglie note: Loredana Lecciso potrebbe tornare sull’Isola accompagnata dalla figlia Jasmine Carrisi. Samantha De Grenet dovrebbe partecipare in compagnia del figlio Brando. Mentre l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo potrebbe avere al fianco il figlio Samuele, nascente star del reality Netflix Summer Job e tra gli italiani più proficui su Only Fans (al punto che persino Rocco Siffredi pare stia pensando di reclutarlo).

Tra gli altri papabili concorrenti, spuntano i nomi di Marco Mazzoli e Paolo Noise, storici speaker dell’irriverente programma radiofonico Lo Zoo di 105. E quelli di due dei volti storici di Uomini e Donne: il cavaliere del trono over Armando Incarnato e il bel ex operaio Riccardo Guarnieri. Ancora, direttamente dal Grande Fratello, potrebbe arrivare anche la popolare comica Gegia, assieme al compagno Mehmet.

Novità anche per inviati e opinionisti

Se il trono di presentatrice resta a Ilary Blasi, che ritornerà sulle scene per la prima volta dopo il burrascoso divorzio da Francesco Totti; potrebbe esserci più di una novità sul fronte di inviati e opinionisti. Confermata, sulle pagine di Chi, la presenza di Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionista. Nella sedia a fianco, però, non ci sarà più Nicola Savino, che ha salutato Mediaset per passare a TV8.

Così, negli studi di Canale 5 dovrebbe liberarsi un posto per Alvin, inviato dall’Honduras la scorsa stagione, quest’anno potrebbe trasformarsi in opinionista. Due i nomi in lizza come suoi possibili sostituiti sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi: i grandi amici Edoardo Tavassi, semifinalista dell’Isola 2022, e Nicolas Vaporidis, il vincitore uscente.

Non ci sono informazioni certe a riguardo, ma sembra che al momento Tavassi sia in vantaggio sul Vaporidis. Seppur entrambi potrebbero essere superati all’ultimo momento dal sex symbol Can Yaman, l’attore di soap opera turco diventato famoso in Italia grazie al mitico spot della Pasta De Cecco, dove recitava con Claudia Gerini, e più recentemente, con la partecipazione al finale di stagione della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 6.